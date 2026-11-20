乌克兰电影、电视和戏剧导演亚历山大·杰列布科讲述了自己在基辅被临时控制中心（ТЦК）人员强行拘留的经历，据他称，此次拘留导致他的手臂再次骨折。 他声称，自己在戈洛西夫斯基区警察局被拘留了近两天，期间未获得应有的医疗救助，随后接受了手术，并花费了87 600格里夫纳用于购买固定骨骼的金属支架。

据杰列布科向“特派记者”透露，该事件发生于2026年10月25日。当时他正乘坐40路无轨电车前往剧院排练，在普罗塔索夫亚尔附近，一辆电车被征兵委员会的巡逻队拦下。

该导演称，他下车后应征兵处代表的要求出示了证件。 他本想解释，自己一年前在片场从五米高的梯子上摔下来，导致手臂受了重伤。当时医生在他的肩胛骨内植入了带有十颗螺钉的钛合金板。

据杰列布卡称，他还没来得及解释情况，手臂就被掰弯，并被强行塞进一辆小巴。这位导演表示，在被拘留过程中，他听到了骨头断裂的咔嚓声，并感到剧烈疼痛。

随后，这名男子被送往戈洛西夫斯基区临时拘留中心。据他所述，他在那里的一间被他称为“牢笼”的房间里待了将近两天。 在此期间，他据称多次请求叫救护车、让外科医生检查或做X光检查，但对方却要求他接受军事体检。

杰列布科描述称，他的手臂不断肿胀、发青，疼痛加剧到需要他人协助行走甚至进食的程度。最终，他同意签署文件接受军事体检。

在体检过程中，一名女工作人员注意到了他手臂的状况，并坚持认为他首先需要接受外科医生的会诊和X光检查。结果，杰列布科拿到了进行进一步检查的文件。 与此同时，他声称在离开前，工作人员强迫他签署了一份声明，声明中表示他对临时收容中心（ТЦК）没有任何异议，并向他递交了定于10月30日出庭的传票。

离开TCK后，这位导演先去了急诊室，随后又找了此前为他骨折做过手术的医生。 据杰列布科称，医生安排了二次手术，将在关节附近植入两块钛板和一个额外的固定器。

据该导演估算，这些金属植入物的费用为87 600格里夫纳。手术已经完成，但他接下来还面临漫长的康复过程。

杰列布科还透露，10月30日，他的父亲代替他前往退伍军人医疗中心，提交了医疗文件及关于儿子健康状况的声明。虽然文件已登记在案，但后续是否接受专家医疗委员会（ВЛК）审查的问题仍悬而未决。

该导演表示担心自己的健康和安全，并请求帮助。他还感谢女演员奥尔加·苏姆斯卡在事件发生后公开表示支持。

据《特派记者》报道，目前戈洛西耶夫斯基地区征兵与社会支持中心尚未就导演所述情况发表公开官方立场。11月14日，《第四工作室》媒体也报道了此事件。

自2026年初以来，执法部门已对111名地区征兵与社会支持中心（TCK和SP）以及军事医疗委员会（VLK）的官员提出了嫌疑指控。 涉及203起与动员相关的腐败犯罪案件。

执法部门已向来自布科维纳和沃伦地区的3名地区征兵与社会支持中心官员发出嫌疑通知，他们涉嫌在“奥贝里格”登记册中填写虚假数据，涉及120余起虚假动员。

在基辅州和切尔尼戈夫州，地区征兵委员会和特别行动小组的军职人员被指控在开展动员行动期间对平民非法使用武力，相关刑事诉讼程序已启动。

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