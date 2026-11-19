现年64岁、担任弗拉季卡夫卡兹“阿尔斯”格斗俱乐部教练、北奥塞梯空手道联合会前主席根纳季·卡佐夫，因被指控对未成年人实施性犯罪， 在调查尚未结束前，便从看守所离开，前往乌克兰参战。

据调查和媒体报道， 该嫌疑人被指控对12至16岁的少女实施了十起猥亵行为，以及对一名未满16岁的未成年人实施了一起性行为。 据受害者证词称，该教练以参加训练为由邀请女孩们，随后与她们单独相处，实施性骚扰，并威胁称若她们不保持沉默，就将在当地聊天群中曝光相关信息。 2026年春季卡佐夫被捕后，该俱乐部部分学员的家长出面为卡佐夫辩护，而受害者则接受了测谎仪检测，据专家评估，检测结果证实了她们的说法。

关于卡佐夫可能被派往前线的消息于2026年10月传出，当时受害者的家属发现他已不在看守所，而调查人员则回避发表官方评论。 俄罗斯于2024年通过的立法允许相当一部分刑事案件的嫌疑人及被告，通过与俄罗斯国防部签订合同参与对乌克兰的战争，从而避免被关押在看守所及后续的刑罚。

来源：《自由（不）在山后》。

俄罗斯国家排球队前队员亚历山大·基梅罗夫在对乌克兰的战争中下落不明。他最后一次联系是在8月16日。

乌克兰军队在前线击毙了俄罗斯占领军士兵康斯坦丁·扎鲁宾，他此前曾从事球棍球运动。他曾是第九届俄罗斯学生冬季斯巴达克运动会的冠军。

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