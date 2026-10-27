乌克兰国家安全与国防委员会秘书伊戈尔·克利缅科与R.T. Weatherman基金会负责人梅根·莫布斯就未来在识别阵亡乌克兰军人遗体方面的合作进行了讨论。 该基金会确认愿意在此方面向乌克兰提供帮助。

“近日，我与R.T. Weatherman Foundation慈善基金会的负责人梅根·莫布斯进行了会晤，该基金会正在乌克兰实施重要的人道主义项目。 会谈的主要议题之一是乌克兰阵亡将士遗体的身份确认问题，”克利缅科写道。

据他介绍，国家安全与国防委员会正协调遇难者身份确认工作，并动员国家机构和专家参与其中。会谈期间，双方探讨了未来与该美国基金会开展合作的可能性。

“国家安全与国防委员会正在协调这一领域的工作，并动员国家机构和专家参与其中，”克利缅科解释道。他补充说，梅根·莫布斯确认该基金会已准备好参与这项工作。

网络安全与信息安全问题成为此次会晤的另一个议题。伊戈尔·克利缅科指出，鉴于俄罗斯威胁日益加剧，这些领域需要乌克兰与国际伙伴开展日益紧密的合作。

“我们还讨论了网络安全和信息安全问题。鉴于俄罗斯威胁日益加剧，乌克兰需要与国际伙伴在这些领域开展日益紧密的合作。 汇聚经验与资源至关重要，以此应对那些远超我国国界范围的挑战，”国家安全与国防委员会秘书强调道。

他还感谢梅根·莫布斯及其团队对乌克兰的支持。

“感谢梅根·莫布斯及其整个团队提供的系统性帮助，”克利缅科补充道。

R.T. Weatherman基金会是一家美国非营利组织，由伊丽莎白·韦瑟曼（Elizabeth Weatherman）和安德鲁·邓肯（Andrew Duncan）于2022年创立。该基金会自2022年3月起在乌克兰开展工作，致力于缓解战争带来的影响。

该组织的活动涵盖三个主要方向：

身体 ——为受灾者提供医疗援助与支持。

心灵——创伤后应激障碍（PTSD）的治疗与心理康复。

精神——搜寻与遗体遣返、战争受害者身份确认以及对遇难者家属的援助。

与国家安全与国防委员会的合作可视为该基金会人道主义工作的延伸，特别是在确认遇难乌克兰捍卫者身份及支持其家属方面。

伊戈尔·克利缅科周二在其Telegram频道上公布了这一消息。

需要指出的是，乌克兰和俄罗斯此前已按照“270换270”的方案完成了战俘交换。

10月23日，乌克兰又从被占领土将7名平民送回政府控制区。其中包括一名90岁行动不便的妇女、一名患有重病的50岁乌克兰女性，以及一名年轻妇女和她的孩子。

此前，根据遗体遣返安排，252名遇难者的遗体已被送回乌克兰。据俄方称，这些遗体属于乌克兰军人。乌克兰相关机构代表已就此作出通报。

此前，俄方已向乌克兰移交了252名阵亡军人的遗体。遗体遣返工作是根据双方达成的协议进行的。

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