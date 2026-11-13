俄罗斯用喷气式无人机袭击了罗夫诺州，遇难者中包括两名儿童

由于俄罗斯对罗夫诺州的袭击，共有7人受伤，其中包括两名未成年人。其中一名伤者情况危急。敌方的袭击导致居民楼、汽车、车库及商业设施受损。

据执法部门通报，俄军于11月12日20:00左右对该地区发动了袭击。敌军在袭击中动用了多达10架喷气式无人机。

约21:00，萨尔内地区的一处关键基础设施遭到袭击。

22:00，一栋在建住宅楼发生火灾。袭击导致该建筑的屋顶和墙壁被摧毁。救援人员迅速扑灭了火势。

约22:40，一架俄罗斯无人机袭击了利沃夫市的一处商业设施。国家紧急情况局工作人员扑灭了大火。幸运的是，该地点未造成人员伤亡。

破坏最严重的是凌晨00:30左右发生在州首府一栋多层住宅楼上的袭击。袭击导致两套公寓起火。此外，该建筑的墙壁、屋顶和窗户，以及私家车和车库均受损。

此次多层住宅楼遭袭导致6人受伤。其中1人伤势严重，伤者中包括两名16岁和17岁的青少年。

首批抵达袭击现场的警察从大楼中疏散了40余人。

凌晨2时左右，俄军袭击了列夫尼区的一处私人住宅。大火烧毁了一辆汽车，还损坏了附近的房屋和车库。

约凌晨4时，里夫内区另一处商业场所遭到袭击。救援人员扑灭了大火，并将一名46岁的男子送往医院救治。

因此，里夫内州当晚遭受袭击的总受灾人数为7人。

在所有遭受敌方袭击的地点，都有警察和各单位负责人在现场工作。执法人员执行了多项任务：

巡警及巡逻警察反应分队的巡逻队 负责守护事发现场并协助市民。

排爆专家 对区域内是否存在未引爆的爆炸物进行了排查。

心理学家 为受害者及其他需要帮助的人士提供心理支持。

调查人员与乌克兰安全局（SBU）工作人员共同记录了俄罗斯袭击造成的后果及战争罪行。

据里夫内州警方通报。

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