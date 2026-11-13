俄罗斯袭击了高压变电站：九个地区均记录到受损情况

11月13日，乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基表示，在当晚的袭击中，俄罗斯军队的主要攻击目标是高压变电站。据记录，乌克兰九个地区的设施在炮击中遭到损毁。

“今夜，俄罗斯再次袭击了能源设施。 主要目标是高压变电站。九个州均出现设施受损和损毁的情况。电力部门人员正在全力以赴，争取尽快为民众恢复供电，”科雷茨基在Telegram频道上写道。

此外，据他称， 在基辅，一架无人机击中了创伤学与骨科研究所的建筑，当时院内有患者和医护人员；在哈尔科夫州，敌军两次袭击了物流终端；在里夫内，一栋学生宿舍受损；在许多地区，居民楼也遭到破坏。

“敖德萨有两人遇难，扎波罗热有一名17岁的少年遇难。向遇难者的亲属和亲友致以诚挚的哀悼。至少有22人受伤。 感谢自昨晚起就在现场奋战的救援人员、电力工作者、警察和医护人员，”总理写道。

需要指出的是，俄罗斯对乌克兰十个州的能源设施发动了袭击。

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫市涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中三名男子伤势危重。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的袭击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁运行可能会出现延误。

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