俄罗斯将一名来自科斯蒂安蒂诺夫卡的10岁女童驱逐出境，并将其交由一名陌生人监护

俄罗斯将来自顿涅茨克州康斯坦丁诺夫卡的10岁女孩索菲娅驱逐回俄罗斯，她的家人已在战斗中遇难。被带走后，这名女孩被交由一名俄罗斯男子监护，此前她从未见过此人。

与此同时，这名女孩在乌克兰仍有亲人。

据她所述，俄方将这名儿童在被占领土的一所寄宿学校关押了数月，并隐瞒了她的真实下落。这名儿童在乌克兰有家人，他们一直在寻找她并请求将其送回。

“从最初几天起，俄罗斯军人就让这名10岁的孩子录制视频，强迫她感谢‘救命之恩’，诋毁‘可恶的乌克兰’、‘霍赫利’、 ‘特朗普的战争’以及乌克兰军队——据称正是这支军队杀害了她的亲人，”德沃雷茨卡讲述道。

近日，俄罗斯儿童权利专员玛丽亚·利沃娃-别洛娃宣布，索菲娅将被移交至俄罗斯。这名儿童将被交给她的叔叔，据人权活动家称，在被绑架前，她从未见过这位叔叔。

在公布的一段移交孩子的视频中，俄方试图将“监护人”的脸部打码，但在其中一个镜头中，他的脸部仍被部分拍入画面。 他们还给索菲娅戴了一顶印有俄罗斯迷彩图案、俄罗斯联邦国旗以及“特种”字样的帽子。

人权活动家亚历山德拉·德沃雷茨卡报道了这一情况。

在涉及将儿童驱逐至俄罗斯的案件中，已宣布22项指控。

泽连斯基对参与强行遣返乌克兰儿童的相关人员实施了制裁。

乌克兰从暂时被占领的赫尔松州接回了三名儿童。

赫尔松州又从临时被占领土接回了一批儿童。

俄罗斯不仅在其自身的中心和营地对被绑架的乌克兰儿童进行“再教育”，还拉拢了其新伙伴——朝鲜参与其中。

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