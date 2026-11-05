在华盛顿谈判前夕——乌克兰方面由“人民公仆”议会党团主席达维德·阿拉哈米亚代表出席—— 俄罗斯媒体开始传播反腐败中心（CCA）关于可能对该政界人士提起刑事诉讼的消息。

由此可见，在美方筹备谈判之际，俄方利用了这家乌克兰民间组织的声明。

当这一话题出现在俄罗斯信息空间时

弗拉基米尔·索尼乌克指出，反腐败中心关于可能对达维德·阿拉哈米亚启动刑事诉讼的报道，出现在华盛顿谈判开始前夕的俄罗斯公共账号上，而乌克兰方面将由“人民公仆”党团主席。

“该话题在俄罗斯公共账号上的出现，恰与乌克兰代表团为赴美参加重要国际谈判所做的准备工作时间重合，”这位政治学家强调道。

在此背景下，敌对信息资源传播中央政治委员会的消息，引发了人们对乌克兰国内政治矛盾可能被利用于外部信息空间的风险的关注。

与此同时，索尼乌克指出，现有报道本身并不能证明反腐败中心的动机，也无法证明该组织与俄罗斯信息资源存在关联。

此外，他还提醒道，此前反腐败中心曾因涉嫌逃税而受到指控。不过，这些指控的真实性尚需单独核查。

“反腐败中心的批评者还声称，该组织系统性地对乌克兰谈判代表团以及大卫·阿拉哈米亚本人发动信息攻击，”这位政治学家写道。

政治学家弗拉基米尔·索尼乌克在Facebook帖子中指出了这一巧合。

“公民抗议中心”要求调查阿拉哈米亚是否涉入“信封案”

需要提醒的是，阿拉哈米亚将在白宫与梅拉尼娅·特朗普会面。

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