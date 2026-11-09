过去24小时内，俄军对扎波罗热州发动了819次炮击：6人受伤

过去24小时内，占领军对扎波罗热州52个居民点发动了819次袭击。由于敌军对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，共有6人受伤，其中包括一名儿童。

据他称，俄罗斯军队对扎波罗热、科米舒瓦萨、库舒古姆、库什乔沃、巴布尔卡、 奥达里夫卡、下霍尔蒂察、佐夫塔·克鲁奇、塔夫里亚、柳比米夫卡、诺沃罗齐夫卡、韦塞利扬卡、奥梅利尼克、古利亚皮尔斯基、里夫内、维尔尼亚恩卡、瓦西利夫斯基、瓦西尼夫卡等地发动了25次空袭。

601架不同型号的无人机（主要是FPV）袭击了扎波罗热、科米舒瓦哈、里奇内、新雅科夫利夫卡、 扎帕斯内、格里戈里夫斯克、马里夫卡、斯特普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯特波韦、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里赫夫、什切尔巴基、新达尼洛夫卡、新安德烈夫卡、 小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、新帕夫利夫卡、查里夫内、比洛吉里亚、切尔沃努克里尼察、叶戈罗夫卡、新塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、科帕尼、多林卡、 吉尔克、上特尔萨、里夫内、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利亚、里兹德维扬卡、普里多罗日涅、科西夫采韦、新扎波罗热、特尔努瓦特。

记录到5起针对新安德烈耶夫卡、小托克马奇卡、希罗科姆、叶戈罗夫卡的火箭炮袭击。

斯捷普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯捷波沃、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴赫、新达尼洛夫卡、新安德烈耶夫卡、小托克马奇卡、 普雷奥布拉日恩卡、新帕夫利夫卡、查里夫内、比洛吉尔、新塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔科姆、上特尔西、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利亚、科西夫采。

共收到60起关于基础设施、民居及车辆受损的报告。

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