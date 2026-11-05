一名俄罗斯公民因与占领当局合作，并在扎波罗热州临时被占领土上建立宣传性媒体集团，被判处11年有期徒刑并没收财产。

据检察院称，2022年7月，该男子与占领当局代表共同创立了“扎媒体”（ZaMedia）组织。 该媒体集团旗下包括“扎TV”电视台、“扎广播”电台和《扎波罗热真理报》。

担任总经理期间，该被告负责统筹媒体资源的工作，并为其提供资金和技术支持。此外，他还亲自制作宣传材料，并录制了与占领当局代表的访谈。

在该电视台运营期间，共制作并在电视及网络平台上发布了600余条视频报道。

该男子被认定犯有预谋串通他人实施通敌活动的罪行。除判处监禁和没收财产外，还被禁止在15年内在国家机关和地方自治机关担任公职。

此案的庭前调查由扎波罗热州安全局（SBU）的调查人员负责。

消息来源：扎波罗热州检察院。

视频：一名俄罗斯间谍因策划对基辅和波尔塔瓦州的袭击而被捕。

乌克兰安全局在基辅拘留了一名女子，该女子在2025年至2026年期间通过Telegram频道散布煽动杀害乌克兰人和摧毁宗教团体教堂的言论。 执法部门共在尼古拉耶夫、切尔卡瑟州和扎卡尔帕蒂州查获五名煽动者。其中包括乌克兰东正教会（莫斯科牧首管区）某教堂神父的妻子。

乌克兰安全局与国家警察联合拘留了两名累犯，据调查显示，他们受俄罗斯特工机构指使，正在策划在基辅市中心实施一系列恐怖袭击。 犯罪分子计划袭击各地区征兵与社会支持中心（ТЦК及СП）的建筑。

关注我们在