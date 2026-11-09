俄罗斯正重返世界体育舞台。莫斯科正通过法律机制、在体育联合会中的影响力以及相关规章制度中的漏洞，持续地推进其利益。



相比之下，乌克兰尽管发表了无数外交声明并进行了政治抗议，至今仍未针对俄罗斯的体育政策建立起系统性的法律反制措施。

国际体育组织为何越来越频繁地向俄罗斯敞开大门？俄罗斯独裁者普京为何亲自致力于打破俄罗斯在体育领域的孤立？而法律诉讼又为何比政治呼吁更有效？

“体育语境”公益组织主席、乌克兰篮球联合会前秘书长、2010年体育部副部长亚历山大·拉林在接受UA.News采访时谈到了这些问题。以下是拉林的原话。

早在2022-23年，就已经很清楚：俄罗斯人不会接受被国际体育界

排除在外

早在2022至2023年，我就曾研究过这个问题。当时就已经很清楚：俄罗斯人不会接受被国际体育界排除在外的命运，并会试图重返国际体育舞台。

他们选择了两条并行的路径。第一条是利用自己在国际体育组织内部的影响力，在那里他们拥有长期的人脉关系和协商能力。 第二条是法律途径。而我认为，正是这条途径成为了他们重返国际体育舞台的基础。” position=""][/blockquote_with_author] 俄罗斯人从远处着手。他们利用与反歧视相关的机制，在联合国层面发起对此问题的审议。 他们试图将本国运动员被禁赛一事描绘成基于国籍的歧视。最终，这一议题被纳入了联合国相关机构的报告中。 2022年，在俄罗斯发动全面侵略后，世界对正在发生的一切感到震惊。大多数国际体育组织决定将俄罗斯运动员排除在外。 然而随着时间推移，这一问题逐渐不再那么引人关注。正是在那时，俄罗斯人预先准备好的法律机制开始发挥作用。 随后，国际体育组织陆续收到相关信函。 我们确切知晓至少有一封此类信函，收件方是国际奥林匹克委员会。信中指出，仅凭护照就将运动员排除在外是不可接受的。这成为了后续进程的起点。 每个国际体育联合会都有自己的规则和特点。但总体原则是相同的：俄罗斯人一步步利用法律程序，同时借助其在幕后对特定体育官僚和组织的影響力来巩固这些程序。 从历史上看，俄罗斯在国际体育管理领域一直占据着非常强势的地位。虽然其部分代表在侵略开始后被停职，但随后他们又开始回归。 即使在全面战争期间，一些国际体育组织仍在其报告和选举大会上重新选举了俄罗斯代表。 有些人保留了原职，有些人则被其他俄罗斯代表取代。如今，俄罗斯人在几乎所有国际体育联合会中都有代表，并仍能影响这些组织的活动。” position=" 正是如此，这一进程拉开了序幕。而如今，它才刚刚开始加速。

俄罗斯奥委会的回归：法律方案

如何奏效 我认为，最具代表性的准法律案例便是俄罗斯奥林匹克委员会重返国际奥林匹克委员会（国际奥委会）。 需要指出的是，俄罗斯奥委会因违反《奥林匹克宪章》——国际奥林匹克运动的基本文件——而被暂停会员资格。 原因在于，俄罗斯奥委会将其活动范围扩展到了乌克兰被临时占领的领土上。它将根据国际法和联合国决议属于乌克兰的领土上的体育组织纳入了其麾下。这正是导致其被暂停资格的主要依据之一。 随后俄罗斯方面采取了什么行动？ 他们调整了奥委会的会员结构。 从名册中删除了所有地区分支机构，仅保留了体育协会和联合会。因此，克里米亚、赫尔松州和扎波罗热州的代表机构从文件中消失了。 此后，更新后的文件被提交给了国际奥委会。这便成为了恢复资格的正式依据。据我所知，国际奥委会内部无人对名册进行过形式审查之外的进一步核查。” position=" 没有人问过：俄罗斯的体育联合会是否仍在乌克兰被临时占领的领土上继续运作？但显然，这个问题并没有被提出。名录中没有被占领的领土——因此从形式上解决了问题。 [blockquote_with_author name="实际上，仍有数十个仍作为俄罗斯奥委会集体成员的体育联合会，在属于乌克兰体育管辖权的领土上开展活动。

我无法断言所有体育联合会都如此运作，但确实涉及数十个组织。

因此，在未核查这些机构实际活动的情况下，仅通过了文件的表面变更。

如今，我们面临的局面是：俄罗斯奥委会仅凭一项纯粹形式上的决定，便重新回归了国际奥林匹克运动。



至今仍阻碍俄罗斯

人回归的国际联合会

目前我尚无法提供关于俄罗斯运动员和官员回归动态的确切数据。但我可以肯定地说，这一进程正在积极推进。

更简单的方法是列举那些尚未接纳俄罗斯代表并维持2022年实施的制裁的联合会。在尚未恢复俄罗斯代表所有原有权利的组织中，可以列举国际网球联合会和国际田径联合会。

如果我没记错的话，国际象棋联合会方面的一项法院判决已经生效。实际上，拒绝接纳俄罗斯人的情况只是个别案例。这种趋势非常消极。



为何克里姆林宫不惜重金投入大型体育赛事



早在2000年代初，弗拉基米尔·普京就将体育界定为所谓“软实力”和外交的最有效工具之一。当然，就俄罗斯而言，“软实力”这一概念并不完全符合现实，但事实确实如此。

对克里姆林宫而言，国际体育一直是宣传俄罗斯成就、确保国家象征在世界范围内存在的重要平台。他们仍在沿着这条路走下去。

仅靠政治声明是不够的



我们需要理解国家是如何运作的，以及国际体育是如何运行的。国家通过外交手段、政治声明、谈判和国际协议来运作。

而国际体育界则遵循所谓的体育自治原则。该原则适用于国际体育联合会、国家体育联合会及国家奥林匹克委员会。这种自治权使体育组织能够依据自身的章程、规章和程序开展工作。

正是在这里，一个原则性问题浮出水面。乌克兰可以发表声明，哪怕是声势浩大且有理有据的声明。但对于国际体育联合会而言，这不过是一份政治声明。联合会可能会对此作出回应，也可能置之不理。 即使给予回应，那也将是政治性的。” position=""][/blockquote_with_author] 国际联合会遵循自身的程序运作。这并不意味着它们可以为所欲为。恰恰相反，其活动受章程、规则及其他内部文件的约束。而我们正需要基于这些文件开展工作。 国际体育联合会主要与各国体育联合会互动，而国际奥委会则与各国奥林匹克委员会互动。因此，乌克兰应当利用这一机制。我们曾提出过这种做法，但未获得应有的支持。 其核心在于，向国际联合会提交关于俄罗斯体育组织违规行为的、经过适当整理和记录的事实。 同时，不能仅仅是报告违规行为，还必须援引相关国际联合会章程中的具体条款。这样就会引发一个法律问题：俄罗斯方面的行为是否符合该国际联合会自身的规范、章程和活动原则？” position=" 国际联合会必须对此作出法律评估，并阐明其对这一问题的立场。我们的后续行动将取决于其答复。

乌克兰需要一套系统性的法律战略

别无其他有效途径。当我们仅向国际体育组织发出政治呼吁，要求禁止俄罗斯选手参赛时，得到的往往只是政治回应。 有时这种回应或许能让我们满意。但整体态势表明，这还远远不够：俄罗斯选手正逐步回归赛场。 法律途径的运作方式则不同。我们会向国际联合会提出一个具体问题：如果违反其章程的事实已得到证实，该联合会将如何处理？联合会必须审查相关材料并作出裁决。 如果这一反应符合我们的预期，我们就达到了目的。如果答复是否定的，它仍然具有法律意义。毕竟，这为我们继续推进提供了依据，特别是对这一答复提出上诉。” position=" 而政治质询和政治回应——仅此而已。此后，我们才可能指出他们的不足，指出该国际组织不了解局势或未能理解战争背景。而法律途径则为下一步行动奠定了基础。

政府参与国际法律程序

[blockquote_with_author name="我确切知道一例：乌克兰国家奥林匹克委员会曾就国际奥委会的决定向位于洛桑的体育仲裁法庭（CAS）提起申诉。 我曾看到相关通报。其中也提到了相关部委的参与。但我们无法查阅该案的文件，因此只能依据官方通报中的信息进行讨论。这是我所知唯一的一个此类案例。 目前在这方面尚无协调一致的行动。

与此同时，这是日常的常规工作，既可能带来我们所期望的最终结果，也可能促成一项中间裁决，从而为后续的法律行动奠定基础。

此外，国际联合会的任何官方答复都为政治声明奠定了基础。毕竟，普通的呼吁与基于国际组织章程有据可查的违反行为所作出的声明之间存在巨大差异。

当然，除了这一点之外，没有人能保证法律程序的结果——即最终我们能获得一份可供后续工作的裁决。

相反，如果政治呼吁遭到拒绝，我们只能发表新的政治声明。这毫无成效。国际体育体系并非依据政治口号运作，而是遵循其自身的法律规范。

即使今天向体育仲裁法庭提起申诉，也必须有具体依据。 如果我们仅仅是针对政治呼吁作出回应，CAS是不会受理的。而如果我们拥有在既定程序框架内作出的具体裁决，那么就有了进行法律讨论的依据。



“体育语境”协调总部：其运作

方式

我们的民间组织“体育语境”规模不大，因为我们主要汇聚的是专家。 我们提出具体的决策流程，并清楚了解应按何种顺序采取行动：如何搜集违规事实、记录在案，并进行法律文书处理，以便后续在国际体育机构中使用。

我们已经有一个此类工作的具体案例——与国际体操联合会相关的一起案件。 奥运冠军兼乌克兰体操联合会副主席斯泰拉·扎哈罗娃向体操道德基金会（Gymnastics Ethics Foundation）提交了报告——该机构负责处理世界体操联合会（World Gymnastics）体系内的道德与纪律问题。 我们收集并整理了关于俄罗斯体操机构在乌克兰临时被占领土上所作所为的证据材料。” position=""][/blockquote_with_author] 这并非政治指控——而是一项该组织必须予以回应的质询。我们提出质询：所列举的事实与国际体操联合会章程有何关联？ 相关文件已被受理。目前，该流程已进入下一阶段：材料已移交至另一主管机构。因此，该流程正在推进。此案已进入处理程序。 目前我们尚不清楚最终结果将如何。但我们明白，任何决定都将有助于确定后续的法律步骤。 此外，还有其他几个联合会的代表向我们提出了申请。我们正在就可能的合作进行讨论。在相关程序正式启动之前，我们不会透露这些联合会的名称。

证据登记册与乌克兰各联合

会的反应 我们正在建立一份包含证据、案件、裁决及诉讼程序的登记册。例如，如果我没记错的话，在斯泰拉·扎哈罗娃的申诉中，已附有约30份文件，这些文件证实了相关违规行为。 这里还有一点很重要。国际体操联合会涵盖七个体育项目，其中三个是奥运项目。 我们曾提议乌克兰体操联合会加入这一行动，但遭到了拒绝。对方向我们解释说，该联合会已经参与了某项程序。 然而，我们并未获得关于该进程的任何具体信息。 我们曾试图明确说明，加入斯泰拉·扎哈罗娃的倡议绝不会妨碍该联合会采取其他法律行动。相反，如果该进程确实正在进行，双方甚至可以相辅相成。但我们还是遭到了拒绝。 西方体育专家对当前局势感到震惊

我们才刚刚开始建立这些国际专业联系。虽然已经存在一些联系，但目前我还不会将其称为系统性的。我们只是正在朝着这个方向迈进。因此，现在我不愿透露具体姓名。 但我确信，他们对正在发生的事情——俄罗斯重返国际体育界——感到震惊。而且他们对乌克兰采取的运作模式也感到非常惊讶。 我们主要是在对已经发生的事情做出反应，而不是未雨绸缪。这是一个大问题。” position=" 奥尔加·哈兰案的启示：为何必须了解规章制度

早在2023年初，我们就曾建议改变在国际体育领域的工作方式。 对击剑运动员奥尔加·哈兰施加压力的事件尤为具有警示意义。当时，我们的专家之一、律师塔拉斯·桑博尔斯基曾强调：国际体育联合会的所有活动都以章程和规章为依据。 为了避免出现负面情况，必须提前研究这些规则，并未雨绸缪地防范此类后果。 回想一下奥尔加·哈兰因拒绝与俄罗斯对手握手而被取消参赛资格的那一事件。 但其中有一个重要的细节，我认为乌克兰媒体对此解释得不够充分。哈兰用长剑相触代替握手的举动，并非仅仅是表达负面态度的表现。 在COVID-19疫情期间，击剑界曾有这样一种惯例：运动员避免握手，而是用武器相触。也就是说，这个动作在体育实践中有着非常具体的由来。但围绕此事却引发了大量讨论。 人们甚至不明白这究竟意味着什么。这正是问题所在。 首先，必须明确每种情况的法律界限。某种行为看似非常爱国，能赢得社会支持，但同时可能会导致乌克兰运动员受到处罚。 绝不能采取那些未事先作为方案规划、且不符合相关规章制度的行为。” position=" 当然，运动员可能明知可能被取消参赛资格，仍会故意违反规则。这种选择也是可能的。但这必须是经过深思熟虑的。在采取行动之前，必须清楚其后果。 毕竟，国际联合会的运作根基在于其自身的章程、规范和规章制度。

体育官僚体制比轰轰烈烈的声明

更重要 我们多次遇到这样的情况：甚至乌克兰政界人士在国际场合也会采取某些行动，并以此为由声称自己反对战争。 当被问及是否已发出正式信函时，他们回答说现在不是处理官僚事务的时候。 但这种做法是错误的。每个体育联合会的成立，正是为了制定规则和规章制度。 运动员的备战、参赛情况，以及教练员和其他体育从业者的工作，都取决于体育官僚的工作质量。 事实上，体育官僚工作的主要成果就是文件。这份文件是否及时、高质量且在法律上无误地起草，以及其分量有多重，直接关系到那些处于体育联合会或整个体育领域影响范围之内的人们的生计。 而在乌克兰，我们经常看到这项工作被口号所取代。” position=" 这些口号可能完全正确。我不否认它们是必要的。但与公开声明并行，必须开展日常的法律工作。没有这一点，就不可能有成果。

国际体育

规则能否改变 问题很简单：我们将一整套证明相关俄罗斯体育联合会存在违规行为的文件提交给国际体育联合会。 随后，国际组织应就此作出裁决。它可能认定违规并针对俄罗斯联邦实施制裁，也可能拒绝采取行动。 但无论如何，该组织的章程都规定了一套明确的框架。届时，局面将变得非黑即白。 [blockquote_with_author name="如果根据规则，该联合会本应实施制裁却未采取行动，那么一个完全合乎逻辑的问题便随之而来：为什么？ 那么我们就需要查明具体是谁做出了这一决定——毕竟这是有姓氏的具体个人，而非抽象的概念。

如果违规行为已得到证实，却未得到处理，就有可能要求具体官员作出解释。

从理论上讲，国际联合会甚至可以修改其规则。但这样又会引发另一个问题：为什么这些修改会偏袒某个特定国家？它们又会对该项运动整体产生怎样的影响？

同样的问题也可以向国际奥林匹克委员会提出。

一切都应建立在法律链的基础上：事实、证据、相关规范以及官方决定。只有在此基础上，才能确定后续策略。这正是我们提出的做法，也是我们正在遵循的方针。



俄罗斯资金在世界体育界：法律手段能否抵御克里姆林宫

的影响

如果国际体育组织修改规则，这些变更必须以书面形式记录在案。这样一来，它们便会变得众所周知。这一点至关重要，因为它使人们能够评估相关决定，并就其依据提出质疑。

关于国际体育界中的俄罗斯资金，其流动主要有两条途径。

第一种是官方赞助。这是体育组织公开且名义上合法的融资机制。但在每个具体案例中，都需要核查制裁清单是否允许与相关俄罗斯公司或机构开展合作。

例如，如果“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom）决定资助某国际体育组织，就会产生一个法律问题：该组织是否有权接受此类资金？答案将取决于制裁限制以及相关协议参与方的法律地位。

我并非制裁法领域的专家，因此在未分析具体情况前，不愿做出绝对性的结论。

第二种途径是可能在幕后流动的资金。这些资金流我们无法察觉。但这已属于负责揭露此类过程的专家的领域。 有时，相关信息会因丑闻或调查而公之于众。但这属于刑事案件范畴，需要由专家进行调查。我确信此类资金流动确实存在，但在没有证据的情况下，我们无法断言。

因此，我再次回到核心原则：必须基于事实、文件和法律程序开展工作。 正是这一点，使乌克兰即使在财政和政治资源不平等的情况下，也有能力抵御俄罗斯在国际体育领域的影响。” position="

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