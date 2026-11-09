俄罗斯正重返世界体育舞台。莫斯科正通过法律机制、在体育联合会中的影响力以及相关规章制度中的漏洞，持续地推进其利益。
相比之下，乌克兰尽管发表了无数外交声明并进行了政治抗议，至今仍未针对俄罗斯的体育政策建立起系统性的法律反制措施。
国际体育组织为何越来越频繁地向俄罗斯敞开大门？俄罗斯独裁者普京为何亲自致力于打破俄罗斯在体育领域的孤立？而法律诉讼又为何比政治呼吁更有效？
“体育语境”公益组织主席、乌克兰篮球联合会前秘书长、2010年体育部副部长亚历山大·拉林在接受UA.News采访时谈到了这些问题。以下是拉林的原话。
早在2022-23年，就已经很清楚：俄罗斯人不会接受被国际体育界
排除在外
早在2022至2023年，我就曾研究过这个问题。当时就已经很清楚：俄罗斯人不会接受被国际体育界排除在外的命运，并会试图重返国际体育舞台。
我无法断言所有体育联合会都如此运作，但确实涉及数十个组织。
因此，在未核查这些机构实际活动的情况下，仅通过了文件的表面变更。
如今，我们面临的局面是：俄罗斯奥委会仅凭一项纯粹形式上的决定，便重新回归了国际奥林匹克运动。
至今仍阻碍俄罗斯
人回归的国际联合会
目前我尚无法提供关于俄罗斯运动员和官员回归动态的确切数据。但我可以肯定地说，这一进程正在积极推进。
更简单的方法是列举那些尚未接纳俄罗斯代表并维持2022年实施的制裁的联合会。在尚未恢复俄罗斯代表所有原有权利的组织中，可以列举国际网球联合会和国际田径联合会。
如果我没记错的话，国际象棋联合会方面的一项法院判决已经生效。实际上，拒绝接纳俄罗斯人的情况只是个别案例。这种趋势非常消极。
为何克里姆林宫不惜重金投入大型体育赛事
早在2000年代初，弗拉基米尔·普京就将体育界定为所谓“软实力”和外交的最有效工具之一。当然，就俄罗斯而言，“软实力”这一概念并不完全符合现实，但事实确实如此。
仅靠政治声明是不够的
我们需要理解国家是如何运作的，以及国际体育是如何运行的。国家通过外交手段、政治声明、谈判和国际协议来运作。
而国际体育界则遵循所谓的体育自治原则。该原则适用于国际体育联合会、国家体育联合会及国家奥林匹克委员会。这种自治权使体育组织能够依据自身的章程、规章和程序开展工作。
与此同时，这是日常的常规工作，既可能带来我们所期望的最终结果，也可能促成一项中间裁决，从而为后续的法律行动奠定基础。
此外，国际联合会的任何官方答复都为政治声明奠定了基础。毕竟，普通的呼吁与基于国际组织章程有据可查的违反行为所作出的声明之间存在巨大差异。
当然，除了这一点之外，没有人能保证法律程序的结果——即最终我们能获得一份可供后续工作的裁决。
相反，如果政治呼吁遭到拒绝，我们只能发表新的政治声明。这毫无成效。国际体育体系并非依据政治口号运作，而是遵循其自身的法律规范。
即使今天向体育仲裁法庭提起申诉，也必须有具体依据。 如果我们仅仅是针对政治呼吁作出回应，CAS是不会受理的。而如果我们拥有在既定程序框架内作出的具体裁决，那么就有了进行法律讨论的依据。
“体育语境”协调总部：其运作
方式
我们的民间组织“体育语境”规模不大，因为我们主要汇聚的是专家。 我们提出具体的决策流程，并清楚了解应按何种顺序采取行动：如何搜集违规事实、记录在案，并进行法律文书处理，以便后续在国际体育机构中使用。
如果违规行为已得到证实，却未得到处理，就有可能要求具体官员作出解释。
从理论上讲，国际联合会甚至可以修改其规则。但这样又会引发另一个问题：为什么这些修改会偏袒某个特定国家？它们又会对该项运动整体产生怎样的影响？
同样的问题也可以向国际奥林匹克委员会提出。
一切都应建立在法律链的基础上：事实、证据、相关规范以及官方决定。只有在此基础上，才能确定后续策略。这正是我们提出的做法，也是我们正在遵循的方针。
俄罗斯资金在世界体育界：法律手段能否抵御克里姆林宫
的影响
如果国际体育组织修改规则，这些变更必须以书面形式记录在案。这样一来，它们便会变得众所周知。这一点至关重要，因为它使人们能够评估相关决定，并就其依据提出质疑。
关于国际体育界中的俄罗斯资金，其流动主要有两条途径。
第一种是官方赞助。这是体育组织公开且名义上合法的融资机制。但在每个具体案例中，都需要核查制裁清单是否允许与相关俄罗斯公司或机构开展合作。
例如，如果“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom）决定资助某国际体育组织，就会产生一个法律问题：该组织是否有权接受此类资金？答案将取决于制裁限制以及相关协议参与方的法律地位。
我并非制裁法领域的专家，因此在未分析具体情况前，不愿做出绝对性的结论。
第二种途径是可能在幕后流动的资金。这些资金流我们无法察觉。但这已属于负责揭露此类过程的专家的领域。 有时，相关信息会因丑闻或调查而公之于众。但这属于刑事案件范畴，需要由专家进行调查。我确信此类资金流动确实存在，但在没有证据的情况下，我们无法断言。