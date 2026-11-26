11月26日，扎波罗热州警察总局调查局特别严重犯罪调查科的四名工作人员在俄罗斯的袭击中遇难。

袭击发生时，这些执法人员正在共同执勤并履行职务。三名警察当场遇难，医护人员为挽救其负责人一命奋战了一天多。然而，次日他因伤势过重不幸去世。

逝者们有着共同的事业——调查最严重的犯罪、追求正义并帮助民众。

关于遇难警员的已知信息

- 鲁斯兰·西罗乌赫，警校少校，40岁。在执法部门服役超过23年。曾担任部门负责人，深受同事尊敬。身后留下妻子、两个儿子和母亲。

- 卡捷琳娜·雷兹尼科娃，警校少校，享年36岁。19年来一直从事复杂刑事案件的侦查工作。她身后留下了一名7岁的女儿、丈夫、父母和妹妹。

- 奥克萨娜·里塞伊，警长，32岁。 她为乌克兰人民服务了13年多，曾担任特别重要案件的高级调查员，并攻读硕士学位。她身后留下了一名9岁的儿子、父母和一位姐姐。

- 叶夫根·斯米科夫，警长，38岁。将12年的生命奉献给了执法事业。工作之余，他热衷于音乐。逝者身后留下了一名12岁的儿子、父母和兄弟。

据阿尔捷姆·基斯克称，仅在本月，警方就失去了十名警员。他强调，俄军不仅在交战线附近袭击执法人员，因为前线与后方之间的安全边界实际上已经不复存在。

“占领者们冷酷地杀害我们的同事。仅本月，我们就失去了十位兄弟姐妹。而且并非在前线！ 如今，前线与后方之间的安全界限实际上已不复存在，每一位警察都在充满风险的环境中工作，保护、拯救和捍卫我们的人民——有时甚至不惜牺牲自己的生命，”这位三级警察将军指出。