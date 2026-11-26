切尔尼戈夫地区法院于2026年11月20日，依据特别司法程序，对俄罗斯军人拉菲克·奥格利·沙里夫扎迪·沙欣因违反战争法和战争惯例， 并伴有由多人实施的故意杀人罪，据《乌克兰人民刽子手名录》报道。

据调查显示，2022年3月6日，在切尔尼戈夫州斯洛博达村遭占领期间，俄罗斯联邦武装力量第120炮兵旅某自行-炮兵排排长与其他占领者一起，用自动步枪瞄准射击了一辆前挡风玻璃上写有“儿童”字样的福斯高尔夫民用轿车， 在车辆应其要求停下后，仍射出至少15发子弹。

车内有四名当地居民：53岁的司机格里戈里·特列什琴科、他的儿子帕维尔、女儿波琳娜以及侄女娜塔莉亚，他们当时正试图撤离。 枪击导致帕维尔·特列什琴科当场死亡，其父亲胸部、背部和腿部遭受多处枪伤，而两名女性未受身体伤害；据受害者证词称， 沙里夫扎达还曾威胁要将受伤的司机补枪处决并枪杀女乘客，随后俄罗斯军队将幸存者押送至白俄罗斯，而遇难者的遗体直到2022年3月底该村被解放后才得以安葬。 2023年8月，该名被定罪者从俄罗斯当局手中获得了“勇气勋章”。

来源：《乌克兰人民刽子手名录》。

乌克兰法院对一名俄罗斯军人作出了最严厉的判决——终身监禁，该军人于2022年3月在哈尔科夫州向一辆民用汽车开火。 此次袭击导致一名父亲及其9岁的女儿丧生，另有两名家庭成员受重伤。

此前，赫尔松市法院以在该市被临时占领期间虐待平民为由，判处俄罗斯警察上尉亚历山大·梅德尔斯基10年有期徒刑。

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