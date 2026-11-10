博戈莫列茨医科大学挪用公款案：校长尤里·库钦被停职

奥·奥·博戈莫列茨国立医科大学校长尤里·库钦已被暂时停职。他涉嫌渎职，据调查方称，此举造成超过220万格里夫纳的损失。

暂停职务的命令是根据法院的相关裁决下达的。

2026年10月底，执法部门向校长尤里·库钦和负责经济事务的副校长弗拉基米尔·蒂蒂卡卢通报了涉嫌犯罪的情况。

根据调查材料，此事涉及2020年大学外立面翻新工程中可能存在的滥用职权行为。据执法部门称，该校一名负责人协助虚报了工程量和工程造价。

具体而言，有1370万格里夫纳被转入一名受控个体经营者的账户，随后这些资金被套现。

据《乌克兰真相》消息来源透露，弗拉基米尔·蒂蒂卡拉被怀疑参与了上述行为。而尤里·库钦则被指控因虚报重复施工工程的费用，造成超过220万格里夫纳的损失。

涉案人员面临最高12年有期徒刑，以及最长三年不得担任特定职务的处罚，并可能被没收财产。

目前，根据法院裁决，尤里·库钦已被暂时停职，不再履行校长职责。同时，案件的具体情况及每位涉案人员的涉案程度，需在刑事诉讼程序中予以查明。

卫生部新闻处通报了上述情况。

需要指出的是，基辅执法部门此前揭露了一起在奥·奥·博戈莫列茨国立医科大学某教学楼外墙及屋顶翻新工程中挪用预算资金的骗局。据调查显示，国家损失超过1500万格里夫纳。

基辅方面查出博戈莫列茨国立医科大学一栋教学楼外墙及屋顶翻新工程中可能存在的违规行为。据调查显示，损失总额近1600万格里夫纳。

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