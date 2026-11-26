利沃夫市长安德烈·萨多维指出，利沃夫州军事行政当局长期拖延审批对该市至关重要的文件。 据他介绍，关于格里博维奇垃圾填埋场复垦的文件已等待审批251天，而关于在戈洛斯基公墓建设火葬场的文件则已等待240天。

萨多维强调，由于这些延误，利沃夫面临失去国际资金和合作伙伴信任的风险。

萨多维强调，市政府已写了“数十封信”并向国家领导层求助，但“结果为零”。 颇具讽刺意味的是，他与市议会代表们共同向《乌克兰纪录大全》提交申请，旨在“创下文件审批拖延时间最长的纪录”，

“因为，看来已经无处可求了。这些不是私人项目，而是利沃夫社区正在建设的项目。 特别是，垃圾填埋场的修复工程涉及国际合作伙伴的资金。而当官员们数月来迟迟不作决定时，我们面临着失去资助以及那些帮助乌克兰的人们的信任的风险，”安德烈·萨多维指出。

事实上，市政府曾多次向州行政机构和国家领导层致函，但这并未加快文件的审议进程。具体而言，此类致函分别发生在9月17日和10月29日。 11月26日星期四，市长宣布市议员们已向乌克兰总统、总理、最高拉达及执法机构发出新的请愿书。请愿书中，市政府要求各方就文件审批延误一事作出回应。

“如果有人以为可以无限期地阻挠对本市至关重要的项目，那可就大错特错了。不过，这个‘纪录’还是值得记录下来的，”安德烈·萨多维补充道。

需要指出的是，位于利沃夫霍洛斯基公墓的火葬场建设项目于2025年1月启动，施工工作则于去年8月至9月间开始。 火葬场建设工程总造价为1.7亿格里夫纳。原计划于2026年9月进行火葬场的试运行。

格里博维奇垃圾填埋场的修复工作于2020年启动，分两个阶段进行。 截至2026年春季，工程进度已完成约90%，具体包括在场区内建成了垃圾填埋场防护系统并铺设了排水层。下一阶段将致力于打造一个功能齐全的休闲空间。



他于11月26日（星期四）通报了这一消息。

利沃夫州行政管理局官员的薪资情况如何。

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