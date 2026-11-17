专门反腐败检察院将对最高反腐败法院的裁决提出上诉。该法院于11月16日批准了辩护方的动议，并终止了针对国有企业“测谎仪厂”前主任及其同谋的刑事诉讼。 专门反腐败检察院新闻处通报了这一消息。

法院认定，案件撤销的依据是，在向相关人员告知嫌疑后，预审调查期限已届满，这符合所谓的“洛佐沃修正案”（乌克兰《刑事诉讼法》第284条第1款第10项）的规定。 鉴于目前仅公布了裁决的裁定部分，法院判决的理由尚不清楚，但检察官不同意这一立场，并正在准备提起上诉。

在此诉讼中，特别反腐败检察署（SAP）和国家反腐败局（NABU）指控这些前官员通过以下方式获取非法利益：获取乌克兰官方文件设计元素（风格化的三叉戟和乌克兰地图）的著作权， 洗钱，以及通过将全息图供应价格虚高4至6倍，侵吞国有企业超过2000万欧元的资金。

检察机关指出，在由乌克兰、法国和爱沙尼亚共同参与的国际调查组协助下，国家已成功追回450万欧元。 其中，115万欧元是从被告被冻结的海外账户中没收的， 另有近340万欧元由法国公司“Surys”根据与法国国家金融检察院达成的诉讼协议转账支付。

来源：专门反腐败检察院。

此前，在国家反腐败局（NABU）和乌克兰特别反腐败检察署（SAP）关于国有企业“乌克兰测谎仪联合厂”腐败案中，另一名被告已承认罪行并同意赔偿造成的损失。

得益于乌克兰、法国和爱沙尼亚联合国际调查组的成功工作，在涉及国有企业“乌克兰”印刷厂腐败案中，已有45万欧元从国外追回。 该腐败案中的一名从犯已完全承认罪行，并同意赔偿造成的损失。

关注我们在