乌克兰安全局与国家警察联合在文尼察州逮捕了一名23岁的莫吉廖夫-波迪尔斯基，该男子有丰富的犯罪前科，涉嫌于11月22日在哈尔科夫实施针对乌克兰武装部队少校的雇凶杀人案。

据调查显示，该犯罪行为系受俄罗斯特工机构指使所为。俄方于2026年秋季通过Telegram频道招募了该嫌疑人，并承诺支付1.5万美元报酬，但他最终并未收到这笔钱。

遇害的乌克兰武装部队军官当时正在哈尔科夫执行公务，最终在住宅区内因枪伤身亡。 被捕嫌疑人此前曾因财产犯罪多次受到法律追究，且在被招募前不久刚从监禁场所获释， 已被指控涉嫌出于谋取私利、受人指使并经预谋，与他人共同实施故意杀人罪，该罪名将面临无期徒刑并没收财产的刑罚。

来源：乌克兰安全局新闻处。

乌克兰安全局反间谍部门在哈尔科夫又逮捕了一名俄罗斯女间谍。她是一名当地的IT专家，受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，曾毒害一名乌克兰武装部队军人，并制造自制爆炸装置（SVP）以实施恐怖袭击。

在基辅，执法部门拘留了一名19岁的当地居民，她涉嫌故意杀害一名32岁的外国人，该男子此前曾在乌克兰武装部队服过合同兵役。 据调查显示，该女子受俄罗斯特工机构指使，在会面时将毒药掺入该男子的酒中。

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