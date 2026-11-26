敖德萨州检察院的检察官对一名45岁的敖德萨市民提出了涉嫌企图实施特别重大诈骗罪以及伪造和使用明知是伪造的官方文件的指控。

据调查显示，2022年11月，该男子得知位于法兰西大道某高档住宅小区内的一套单间公寓业主——一名以色列公民——在全面入侵开始后已出境， 其市场价值超过540万格里夫纳的住宅目前处于空置状态。

为实施该骗局，犯罪团伙伪造了以该房产所有者名义的乌克兰公民护照和纳税人卡，并在其中粘贴了嫌疑人的照片， 一名对犯罪意图毫不知情的私人公证人据此为将房产处置权委托给他人一事办理了公证。 由于文件有效期已过，该男子未能将计划进行到底；目前他处于居家监禁状态，非法所有权已被撤销，公寓已归还给合法所有者，执法部门正在查明其他涉案人员。

消息来源：敖德萨州检察院。

此前，国家警察局查获了七名嫌疑人，据调查称， 通过博取独居老人的信任来侵占其房产，并侵吞了超过200万格里夫纳用于军人购房的国家补偿金。

在特尔诺皮尔，一名诈骗犯冒充警察，骗取了一名退休老人的3万格里夫纳以上。

此前在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和准予经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳及美元，已被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，三名来自科洛米亚地区的年轻居民被查获。据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

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