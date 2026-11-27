“黑色星期五”前的促销期通常伴随着网络诈骗活动的高发。不法分子利用大幅折扣的承诺，诱骗民众交出钱财和支付信息。

诈骗分子会创建虚假的网店网站，发布价格低得可疑的虚假广告，并大规模群发钓鱼链接。

消费者不仅面临为不存在的商品付钱的风险，还可能导致银行账户被盗用。

内务部呼吁民众在网购时务必格外谨慎，并遵守安全规则：

不要点击可疑链接；

付款前仔细核对网站地址；

不要在未经核实的平台上输入银行卡信息。

执法部门强调：可疑的低价和承诺的超低折扣可能是诈骗的迹象。

乌克兰内务部就此发出警告。

此前，基辅警方查获了一名24岁的苏姆州居民，该人涉嫌参与一起诈骗案，导致两家企业损失620万格里夫纳。 犯罪分子发送了伪装成国家税务局发出的、带有恶意软件的虚假电子邮件。

此前，在扎卡尔帕蒂州，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和经营许可为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳及美元，已被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，警方查获了三名来自科洛米亚地区的年轻居民，据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

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