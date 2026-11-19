基辅州警方正在继续调查布恰区国民卫队分队临时驻地附近发生的冲突情况及可能存在的寻衅滋事行为。目前已对本案的六名涉案人员采取了预防措施。

需要指出的是，上周已有七人被通知涉嫌犯罪：其中六人涉嫌违反《乌克兰刑法典》第296条第2款，另一人涉嫌违反该法第342条第2款。

此前，执法部门拘留了一名女性公民——据调查显示，她曾煽动当地居民实施违法行为——以及她的两名同伙和另外六人。

目前，在与乌克兰安全局（SBU）的联合行动中，作为诉讼程序的一部分，共有16人被通知涉嫌犯罪。

法庭对六名涉案人员采取了预防措施：其中四人被处以居家监禁，另外两人被处以个人担保。

执法部门正继续开展工作，以查明事件参与者及全部案情。

来源：乌克兰国家警察

法院已将彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡骚乱事件中的一名参与者收押。

乌克兰国民卫队已完成对彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件的内部调查，11月2日，该地区一处曾用作军人驻地的建筑附近发生了冲突。

执法部门拘留了13名涉嫌参与11月2日在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡国民卫队驻地附近发生的冲突的人员。

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