乌克兰国家银行的罚款、无人机丑闻以及与切尔诺韦茨基的关联：ASVIO银行因何闻名

切尔尼戈夫的ASVIO银行卷入了一系列备受瞩目的事件，这些事件涉及该行的金融交易、可能存在的逃税行为及其所有者的商业关联。 尽管遭到了乌克兰国家银行的罚款，并在记者调查报道中被提及，该金融机构仍在继续运营，甚至接收了已退出市场的其他银行的资产。

乌克兰国家银行的罚款

2025年9月，乌克兰国家银行因ASVIO银行违反金融监控和外汇监管要求对其处以罚款。据披露数据，处罚总额为910万格里夫纳。

具体而言，该行因未妥善应用风险导向方法及客户审查被处以770万格里夫纳罚款，因未及时提交文件被处以100万格里夫纳罚款，因违反外汇监管规定被处以40万格里夫纳罚款。

无人机采购丑闻

其中最引人关注的事件之一涉及为乌克兰武装部队采购无人机时涉嫌的虚假进口行为。据调查显示，通过ASVIO银行，可能有数千万美元被转移至海外。

据称，该骗局涉及乌克兰公司“Bullet”、“Export Master”、“Anver Torg”和“Askoniprom”，以及罗马尼亚和波兰的外国公司。 报道作者指出，无人机实际交付的情况令人存疑。

布罗瓦里市的冶金骗局

2026年7月，经济安全局对布罗瓦里的一家冶金企业进行了搜查。据调查称，通过一系列公司，可能进行了虚假交易、逃税以及隐匿货物。

调查材料中涉及基辅市议会议员罗曼·亚罗申科——他担任ASVIO银行监事会主席——以及前议员安德烈·扎耶茨，后者持有该金融机构7.7%的股份。

据公开数据，涉嫌少缴税款估计为3240万格里夫纳，未入账商品的价值估计为3.25亿格里夫纳。

与切尔诺韦茨基圈子的关联

故事的另一部分涉及该银行的所有者维亚切斯拉夫·苏普鲁嫩科，他此前曾与基辅前市长列昂尼德·切尔诺韦茨基的女儿结过婚。

在记者的调查报道中，提到了可能涉及土地和公共财产的交易，特别是围绕布罗瓦里市一家占地26.45公顷的前工厂，以及基辅市中心的若干地块。

报道作者将这些事件与切尔诺韦茨基前亲信以及与ASVIO银行有关联的商人联系在一起。

为何该银行仍在运营？

尽管丑闻不断，ASVIO银行不仅保住了市场地位，还接管了其他金融机构的资产。 2025年，该行成为无力偿债的科明维斯特银行部分资产和负债的接收银行；2026年，又成为莫托尔银行的接收银行。 其中，后者对存款人的负债总额达8930万格里夫纳。

与此同时，乌克兰国家银行计划于2026年第四季度对ASVIO银行进行现场检查。此次检查将涉及财务监控、外汇及制裁法规方面。

需要提醒的是，我们此前曾报道过苏普鲁嫩科夫妇旗下ASVIO银行的金融操作方案以及BEB提出的索赔。

2025年1月31日，个人存款保障基金批准将无力偿债的“科明维斯特银行”股份有限公司的部分资产和负债转让给“ASVIO银行”股份有限公司。



存款保障基金还签署了协议，将无力偿债的“莫托尔银行”的部分资产和负债转移至“阿斯维奥银行”。由此，莫托尔银行的部分客户自动转由新银行提供服务，且现有合同条款保持不变。

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