乌克兰外交部长安德烈·西比加称，关于恢复向欧洲供应俄罗斯天然气的提议是错误且危险的。他表示，此类倡议再次提出了俄罗斯能源资源重返欧洲市场的问题。

“对莫斯科而言，能源是武器，而非生意。这一教训我们付出了沉重代价才学到，”他在社交媒体X上写道。

据该部长称，美国总统唐纳德·特朗普2019年果断决定叫停“北溪-2”项目的建设，这是对欧洲安全最重要的贡献之一， 而美国2021年批准恢复建设，则成为最严重的战略失误之一，这实际上促使普京发动了全面入侵。

“这场战争不会因让步、商业协议或奉承而结束。它只能通过武力以及剥夺普京政权继续战争所需的资源来终结，”西比加强调道。

据报道，美国总统特使贾里德·库什纳和史蒂夫·维特科夫提议，在关于乌克兰的和平协议框架内恢复向欧洲供应俄罗斯天然气，《纽约时报》援引知情人士的话报道称。

据消息人士称，欧盟委员会（EC）无意像此前那样恢复俄罗斯天然气供应——尽管美国政府正呼吁这样做——欧盟委员会发言人保拉·皮尼乌已就此表明立场。

与此同时，欧洲天然气基础设施运营商协会（Gas Infrastructure Europe，GIE）表示，截至10月17日天然气日结束时，欧洲地下储气库的天然气储备量已升至74.47%。

《经济学人》报道了这一消息。

在俄罗斯，一条连接中亚与欧洲的天然气管道发生爆炸。

此外，在罗斯托夫-纳-多努，乌克兰的袭击导致一座石油终端被烧毁。

需要指出的是，在俄罗斯，一个石油装卸站遭无人机袭击后已连续燃烧第三天。

10日凌晨，无人机袭击了位于罗斯托夫-纳-多努的俄罗斯炼油厂。经过数次爆炸后，该厂发生大规模火灾。新沙赫京石油产品厂的石油装卸码头很可能就是袭击目标。

莫斯科及莫斯科州遭受了无人机的大规模袭击。其中一次袭击针对位于卡波特尼亚地区的莫斯科“俄罗斯天然气工业石油-MNPZ”炼油厂，随后该厂发生火灾。

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