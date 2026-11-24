乌克兰外交部长安德烈·西比加称，任命一名受制裁的俄罗斯官员担任国际原子能机构（IAEA）副总干事一事荒谬至极。 此人曾参与试图将占领扎波罗热核电站的行为合法化的行动。

“此人直接参与了试图将历史上首次对欧洲最大核电站——扎波罗热核电站的军事占领合法化的行动。 作为一起最大规模盗窃案及最严重核安全犯罪的共犯，此人如今竟将进入国际原子能机构领导层，”安德烈·西比加强调道。

这位部长批评了该机构的人事决定，指出在危机背景下，这种软弱和缺乏原则的做法不符合国际社会的需要。他强调了遵守《联合国宪章》目标和原则的重要性。

“我已指示我国外交官通过外交抗议和递交抗议照会的方式，正式传达我们的立场，”西比加补充道。

国际原子能机构（IAEA）宣布，任命俄罗斯官员阿列克谢·费拉庞托夫担任核能部门负责人。

2023年，乌克兰曾因阿列克谢·费拉庞托夫协助俄罗斯实施全面入侵——特别是占领扎波罗热核电站——而对其实施制裁。

乌克兰外交部长在社交媒体X上发布了这一消息。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西任命俄罗斯官员阿列克谢·费拉庞托夫为其副手兼核能司司长。 尽管乌克兰、多个西方国家以及国际组织均表示反对并呼吁阻止，该决定仍被通过。

此前，乌克兰能源部曾谴责国际原子能机构计划任命一名受制裁的俄罗斯人担任高级职位。

乌克兰外交部反对可能任命俄罗斯人阿列克谢·费拉庞托夫担任国际原子能机构（IAEA）副总干事一职。 乌克兰方面认为，鉴于该官员参与了俄罗斯国家机构旨在为占领扎波罗热核电站行为正名的一系列行动，此项人事决定是不可接受的。

需要指出的是，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）总干事阿列克谢·利哈乔夫与国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在奥地利维也纳就扎波罗热核电站的安全问题进行了讨论。 此次会晤是在国际原子能机构大会期间举行的。

国际原子能机构（IAEA）将向19个对乌克兰核电站运行至关重要的变电站派遣考察团。

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