西比加将乌克兰人的斗争与1956年匈牙利革命参与者的诉求进行了比较

乌克兰外交部长安德烈·西比加表示，1956年匈牙利革命参与者的价值观和追求，与当今在对抗俄罗斯侵略中为自由和独立而奋斗的乌克兰人十分契合。

安德烈·西比加回顾道，1956年，莫斯科曾派遣坦克镇压匈牙利人民对自由的追求，杀害抗议者并迫害匈牙利人民。

与此同时，据这位部长称，尽管遭受了镇压和长期的压迫统治，匈牙利人民依然挺了过来，并最终重新获得了自由。

“自1956年以来，匈牙利人的勇气与英雄主义已成为几代欧洲人心中强大的抵抗象征，并至今仍激励着我们。 1956年匈牙利革命所倡导的价值观和追求，与当今为捍卫自由和独立、抵御俄罗斯侵略而奋斗的乌克兰人民产生了深刻的共鸣，”乌克兰外长表示。

西比加还强调了铭记匈牙利革命参与者牺牲的重要性。他表示，他们的壮举提醒着人们自由的代价，以及在面对俄罗斯侵略时欧洲团结的必要性。

这位部长强调，匈牙利人民为独立而斗争的经验，至今仍是欧洲各民族勇气与抵抗精神的象征。

乌克兰外长在纪念匈牙利革命爆发70周年的声明中阐述了上述观点。

每年10月23日，匈牙利都会举行国家纪念日，以纪念1956年革命的爆发以及1989年匈牙利共和国的宣告成立。 这一日期让人铭记匈牙利人民摆脱苏联影响的尝试、争取政治权利的斗争以及国家向民主体制的转型。节日期间会举行官方仪式、献花活动及纪念活动。

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