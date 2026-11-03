乌克兰外交部长安德烈·西比加表示，俄罗斯参与了在彼得保罗夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡制造挑衅事件。 据他称，克里姆林宫正试图通过以下三个关键方向在乌克兰社会中制造分裂。

“敌人的目的在于放大现有的问题。 这是典型的战术。这些问题必须解决——这是我们的内部任务，没有人能免除这一责任。但毫无疑问，正是敌人幕后策划了此次挑衅事件，”这位部长指出。

西比加强调，俄罗斯在战场上未能取得进展且遭受了创纪录的损失，因此将重心转向了破坏乌克兰后方的稳定。“而且这不仅仅涉及乌克兰。 乌克兰境内的挑衅活动与欧洲及北美地区的挑衅活动是同步进行的。我们可以看到，俄罗斯正加大力度试图动摇整个欧亚大西洋地区各国社会的稳定，”他说。

据该部长称，为此，克里姆林宫正拉拢前政界人士、逃亡者、与俄罗斯有关联的活跃分子及宣传人员，让他们散布亲俄论调并鼓吹乌克兰投降。

“据情报显示，俄罗斯正试图沿三条关键线制造分裂：欧洲与美国之间、欧盟成员国与北约成员国之间，以及民主社会内部。 俄罗斯计划在今年和明年为此投入巨额资源。因此，我们的共同回应必须与此相反：欧洲与美国之间、欧盟和北约内部以及我们各国国内都应保持团结，”这位外交部长强调道。

西比加补充道，乌克兰始终与那些理解俄罗斯挑衅本质性的伙伴保持行动协调。据他介绍，克里姆林宫企图破坏稳定的行径适得其反——反而增强了对乌克兰的支持，以及伙伴间的团结与韧性。

“我们正在采取协调一致的行动，抵制莫斯科企图动摇支持我国的国际联盟的行径。在此背景下，保持我国国内的团结至关重要。 绝不能让那些恶棍——无论是俄罗斯的还是国内的——利用全面战争进入第五年后民众自然产生的疲惫情绪，以此播下不和的种子。乌克兰已经多次证明，我们有能力挫败莫斯科的此类阴谋。 “我坚信，我们有能力挫败这一阴谋，”西比加总结道。

据报道，此消息引用了他在Facebook上的帖子。

基辅彼得保罗-博尔沙吉夫卡骚乱后应得出哪些结论：专家观点。

乌克兰安全局已查明约100名参与彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱的人员。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明并追究在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡地区挑起事端者的责任。据他称，总检察长办公室及相关执法机构已启动客观调查。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出了质询。 人权专员要求查明事件经过，核查军人及国民卫队代表进入该建筑的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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