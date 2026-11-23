乌克兰外交部长安德烈·西比加表示，全欧洲范围内禁止俄罗斯军人入境欧盟的禁令应立即生效，不得再有拖延，并指出这本应早在昨天就实施。

乌克兰外交部长是在回应欧盟委员会提出针对俄罗斯的新一轮制裁方案及实施相关禁令的规则时作出上述表态的，他强调，参与对乌克兰战争的人员前往欧洲的旅游行程， 对欧洲安全构成直接威胁。

此外，新制裁方案还规定禁止悬挂俄罗斯国旗的体育代表团入境欧盟。 西比加感谢爱沙尼亚、挪威和捷克针对此类运动员采取的类似措施，并特别提到芬兰的例子——该国已对俄罗斯公民前往申根区的非必要旅行、旅游及过境关闭了边境， 并呼吁其他欧洲国家效仿这些限制措施，以防止俄罗斯侵略行为被正当化。

西比加在其X平台账号上发表了相关声明。

欧盟委员会再次提议禁止曾参与作战行动的俄罗斯公民入境欧盟。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩在介绍第22轮制裁方案时通报了这一举措。

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔支持欧盟委员会提出的禁止向曾参与俄罗斯对乌克兰战争的人员发放签证的提议。 米哈尔称此举是重要的一步，并在社交媒体X上用一句话简短评论道：“待在家里。等待审判。”

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