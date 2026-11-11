西比加在外交风波后邀请韩国外长访问乌克兰

11月10日，乌克兰外交部长安德烈·西比加在巴黎会见了大韩民国外交部长赵贤。会谈期间，乌克兰外长邀请韩国外长访问乌克兰。

乌克兰外长向韩国外长介绍了乌克兰的和平努力以及旨在缓和局势的提议。“我们就结束战争的途径进行了深入交谈。 我高度评价赵外长基于大韩民国自身历史经验提出的富有见地的观点，”他表示。

“我重申，乌克兰愿与大韩民国建立充满活力且务实的伙伴关系，该关系将基于共同利益以及对朝鲜参与俄罗斯侵略所引发的安全威胁的共同认识，”安德烈·西比加指出。

外交部长对大韩民国支持乌克兰的主权和领土完整表示感谢，并欢迎韩国企业积极参与乌克兰的重建工作。

“我坚信，在实现两国关系全面正常化的道路上，我们将迈出新的步伐。这正是我们努力追求的目标。 我感谢赵部长与我们保持定期且建设性的对话，并再次邀请他访问乌克兰，”这位部长强调道。

需要指出的是，韩国将从乌克兰撤回其大使馆的另一批工作人员。首尔方面解释称，此举是因为基辅方面未就移交两名被俘的朝鲜军人一事作出建设性回应，以及俄罗斯对乌克兰领土发动袭击的持续威胁。

此前，韩国驻乌克兰大使朴基灿已被下令返回祖国。韩国外交部已就此作出决定。

在首尔决定召回驻基辅大使后，乌克兰准备与韩国恢复建设性对话。乌克兰外交部强调，外交关系比情绪化反应更为重要，因此乌克兰仍对进一步接触持开放态度。

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