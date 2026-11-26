在2027年欧洲歌唱大赛的国家选拔赛中，又爆出了一起丑闻。 在长名单公布仅一天后，Spokusy乐队吉他手伊戈尔·切雷帕诺夫就被指控对未成年人进行性骚扰。该音乐人已就针对他的指控作出回应。

国家选拔赛爆出第二起丑闻

据尤利娅称，这位吉他手明知对方年龄，仍邀请15岁的少女参加聚会并与之调情。她公布了数段此类聊天记录的截图。评论区中，也有经历类似遭遇的少女发声。

尤利娅发布这篇帖子是在乌克兰2027年欧洲歌唱大赛国家选拔赛的组织者公布了将代表乌克兰参加保加利亚国际歌唱大赛的候选人长名单的第二天，其中就包括Spokusy乐队。

“在他登上国家舞台之前，请大家看看并思考一下，他在与15岁青少年交流时是如何利用自己身份的，”尤利娅指出。

切雷帕诺夫的回应

在接受“公共文化”采访时，切雷帕诺夫将这些指控称为“诽谤”，并表示自己坚持明确的立场——“绝不与18岁以下的女孩发生任何恋爱关系或见面”。

“我可能在私信中以开玩笑的方式写过一些无聊的话，当时没注意到对方的年龄，但根本没提过要见面，”这位音乐人表示。

11月25日，创意项目作者尤利娅·曼蒂科拉对此发表了声明。切雷帕诺夫已作出回应，并称这是诽谤。

目前已公布将角逐2027年欧洲歌唱大赛乌克兰代表资格的参赛者名单。

需要提醒的是，欧洲歌唱大赛的组织方已出台了新的比赛规则

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