卫生部和乌克兰最高拉达相关委员会就博亚尔卡儿童医院发生的丑闻作出了回应，此前斯维亚托斯拉夫和叶利扎维塔·博伊科夫妇一家的遭遇引发了关注。 他们一岁的女儿卡特鲁莎被开水烫伤，父母反映医院在救治过程中存在诸多问题，包括缺乏热水和药品、要求捐款，以及在换药过程中导致孩子受伤。 据该家庭称，在处理伤口的过程中，小女孩的皮肤被剪刀划伤。

对于每个家庭来说，孩子发生的生活事故都是一种巨大的压力。当一岁的卡特鲁莎不小心将装有热水的茶壶打翻在自己身上时，她的父母立即拨打了“急救电话”。 救护车将这名烧伤患儿送往位于博亚尔卡的基辅州立儿童临床医院外科病房。然而，对这个家庭来说，真正的考验才刚刚开始。

最先公开讲述女儿获救经过及医院状况的是孩子的母亲——基辅学术木偶剧院的女演员兼导演叶利扎维塔·博伊科。 据她所述，起初全家对病房内没有热水以及缺乏烧伤患者专用护理用品的情况表示理解，并寄希望于医生的专业水平。父母连续五小时以上将孩子抱在床上，为她读故事书。

然而，随后这家人却遭遇了一种奇怪的“慈善”制度。 据斯维亚托斯拉夫·博伊科透露，负责换药的护士带来了一份打印好的所谓“必需物资”清单，其中包括洗衣粉、搓衣巾、清洁剂、酒精、 氯己定和手套。作为该清单的替代方案，院方提出了一笔固定金额——200格里夫纳。 当父亲询问这笔费用是否强制缴纳，并得知是自愿性质后拒绝支付时，医护人员的态度发生了180度大转弯，转而对他完全置之不理。

最可怕的事情发生在第二天早上。前一天包扎的绷带脱落了，露出了烧伤的伤口。 当父母请求护士重新包扎时，护士以“只有在手术室的主治医生才能进行检查”为由予以拒绝。

等待时间长达四个多小时。直到父亲在值班室与医务人员发生激烈争执后，当班外科医生才终于为孩子进行了检查。

在换药过程中——所用药剂均由父母自费购买——孩子未获得任何止痛或镇静处理。更甚者，在拆除绷带时，护士竟用医用剪刀剪开了孩子手臂上的皮肤。

“根本没提过止痛的事。孩子在尖叫，三个人一起按着孩子，护士一边剪开绷带，一边还用医用剪刀在卡特琳娜的皮肤上又剪了一刀。 我当时完全忘了自己拥有两项高等教育学历——无论是那位护士，还是整个外科病房，都清楚地听到了我当时对他们的真实想法，”叶利扎维塔·博伊科如此说道。

父母实在无法忍受看着孩子遭受这种折磨，于是向该机构的医疗总监求助，后者协助迅速办理了出院手续。 卡特鲁莎随即被转送至基辅的一家市立医院，在那里，孩子终于得到了必要的医疗支持、适当的治疗条件和专业的护理。

父母在社交媒体上的公开发文引发了巨大反响。在评论区中，数百名乌克兰人开始分享自己曾在博亚尔卡这家医院就诊时的痛苦经历。

家长们指出，关于蟑螂泛滥、导管短缺、“慈善”捐款以及医护人员漠不关心的投诉已持续多年。 部分网友指出，该院设有专门供外国代表团和高级官员参观的所谓“示范区”，而普通病房的条件却依然极其恶劣。

乌克兰卫生部对这一公开丑闻作出了回应。卫生部代表与基辅州行政管理局卫生局共同宣布，将对基辅州儿童临床医院进行紧急视察。

该委员会将核查该院的药品和敷料供应情况、镇痛方案的执行情况、儿童的住院条件，并查明索要“慈善捐款”的行为是否合法。

乌克兰最高拉达国民健康委员会主席米哈伊洛·拉杜茨基也参与了此次调查，他联系了斯维亚托斯拉夫·博伊科，并邀请他在该委员会的会议上作证。

斯维亚托斯拉夫·博伊科强调，他准备在任何层级接受记录在案的质询， 因为现在家人的目标不仅是治好女儿，还要推动该机构进行系统性改革：“我的帖子揭露了社会上一个真实的伤疤——数十条评论都描述了与这家医院相关的负面经历。 我们并非个例，因此必须不断敲击这块磐石，才能让那里的人终于开始治疗孩子，而不是折磨他们。”

目前，小卡特鲁莎在基辅专家的监护下安全无恙，并继续接受治疗。

来源：Glavkom

需要提醒的是，基辅的医院将配备热能、电力和水的备用供应系统。

在敖德萨，一家医院因俄罗斯的袭击而受损。

在被占领的奥列什基，一家医院仅剩四名医务人员。

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