11月20日，乌克兰警犬协会表彰了国家警察的警犬及其训犬员，以表彰他们在营救人员、排雷、搜查毒品和爆炸物以及执行特殊任务方面的贡献。 奖项颁发给了六个奖项类别的获奖者。

今年是该奖项第五次颁发。 该奖项创立于2022年，旨在表彰在安全与国防领域工作的训犬员及其四条腿的伙伴。颁奖典礼以一分钟默哀开始，以此缅怀牺牲的乌克兰捍卫者。

负责排雷和搜救的警犬

在“排雷搜查犬”奖项中，利沃夫州警方的训犬员安德烈·西姆丘克及其搭档安吉荣获表彰。 他们参与了赫尔松州被解放地区的排雷工作，在那里发现了反坦克地雷、反步兵地雷、榴弹发射器弹药及其他爆炸危险物品。

赫梅利尼茨基州警方的警犬训导员弗拉基米尔·比列茨基及其警犬格拉夫荣获“拯救生命”奖。得益于他们的工作，今年以来已成功搜救17人，其中包括9名儿童。

提供心理支持的四条腿伙伴

在“情感支持犬”奖项中，基辅州警方的警犬训导员卡捷琳娜·别利亚耶娃及其六位四脚搭档——万达、本特利、波柳、阿瑞斯、阿西娅和克诺普——共同获奖。

这位女警官制定了一项计划，将警犬引入身体、心理及社会康复领域。她的团队为军人、从战俘中获释的乌克兰人、有特殊教育需求的儿童以及遭受暴力侵害的受害者提供帮助。

据国家警察局统计，卡捷琳娜携警犬已前往医院探访超过两千次。仅在2026年，此类探访就达168次，惠及1856人，其中包括189名儿童。

搜查毒品和武器的警犬

日托米尔州警方的警犬训导员安德烈·塞维伦丘克及其德国牧羊犬塔尼亚因在缉毒行动中的表现而受到表彰。 这一年里，他们参与了47次打击毒品非法流通的行动，协助查获了超过两公斤的违禁品。

特别是在一次搜查行动中，塔尼亚发现了一个藏匿点，执法人员在那里查获了约300克α-PVP。

在“搜寻爆炸物、武器和弹药”类别中，第聂伯罗彼得罗夫斯克州警方的警犬训导员维克多·科诺连科及其比利时牧羊犬马尔斯获得表彰。

他们主要在帕夫洛格拉德的检查站执勤。自今年年初以来，马斯协助查获了59件武器、超过1.2万发子弹、55枚手榴弹、63枚爆炸装置和21枚反坦克地雷。

在“KORD”特种部队服役

在“特种任务犬”奖项中，代号“雷克斯”的“KORD”特种部队战士及其搭档“马克斯”荣获表彰。

这一年里，这对警犬搭档共执行了约12次特殊任务。据警方透露，马克斯在需要毅力、纪律性和行动力的情况下协助了执法人员。

乌克兰国家警察局强调，警犬每天都在协助执法人员营救人员、搜寻爆炸物、打击犯罪以及为战争受害者提供支持。

该消息援引了乌克兰国家警察局的消息。

Warhound为转基因警犬项目筹集了2亿美元——TechCrunch

乌克兰武装部队中有超过500只四脚英雄在服役。

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