哈尔科夫州一名被征召入伍的儿科医生死亡：陆军已展开调查

10月16日，来自哈尔科夫州的儿科医生伊戈尔·雷韦卡在第聂伯市的一家医院去世，他于9月25日被征召入伍。该男子被分配担任榴弹发射手助理射手。

第1独立突击团表示，该医务人员的死因是癌症。该征召人员去世后，陆军已开始对事件经过展开调查。

据hromadske报道，伊戈尔·雷韦卡于9月25日被征召入伍。9月27日至10月2日期间，他一直在该部队的常驻驻地。 10月3日，该士兵在训练场开始接受基础综合军事训练，但10月5日便主诉身体不适，随后被送往医院。

第1独立突击团通报称，10月16日，雷维卡在第聂伯罗医院去世。死因被确认为乙状结肠恶性肿瘤。 该部队强调，该男子的死亡与服兵役无关。

雷韦卡被分配担任榴弹发射手助理射手。据该部队代表称，在基础综合军事训练期间，军人会被分配担任射手、榴弹发射手及其助理等职务。 训练结束后，会根据军人的技能及其民用专业进行岗位分配。据该团消息，该男子原计划被分配至医疗连。

乌克兰武装部队陆军表示，已启动对该男子征召全过程的调查，包括其参加军事体检委员会的情况、在部队服役期间的表现、训练情况以及死亡经过。

据该男子家乡兹拉托波尔市议会消息，伊戈尔·雷韦卡拥有医学教育背景，曾在哈尔科夫担任急救医生和儿科医生。10月26日，兹拉托波尔举行了他的葬礼。

陆军于10月26日（星期一）表示，已开始调查其征召入伍及死亡的具体情况。

基辅将就一名被征召入伍者死亡事件对征兵中心工作人员提起诉讼。

基辅一名被征召者死亡：警方从征召中心调取了监控录像。

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