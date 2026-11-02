记者们公布了一段由议员瓦列里·杜比尔出席的活动视频，据在场人士称，该活动是为庆祝他的生日而举办的。来宾中包括尤利娅·季莫申科及其他政界人士。

在公布的画面中，还可以看到一些不同寻常的礼物——关在金笼子里的猫头鹰。与此同时，杜比尔本人否认自己是在庆祝生日。

据记者报道，一位来自切尔卡瑟的“地区党”前代表——也是在场嘉宾之一——透露，这些鸟是作为生日礼物送给寿星的。

这场庆祝活动恰逢为杜比尔的家乡普里卢基因俄罗斯袭击而遇难的居民举行的哀悼日。在视频中，记者特别记录下了季莫申科的祝酒环节。

据调查作者估算，这场宴会花费可能高达约60万格里夫纳。该议员本应在十天内申报这些开支，但记者未找到相应的报告。

在接受“调查.信息”记者采访时，杜比尔否认自己组织了生日庆祝活动。据他称，这是“基督教团”举办的活动，他作为合作伙伴受邀参加，而现场的宾客是自发决定向他致以祝贺的。

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其中一位来自切尔卡瑟的“地区党”前代表向记者透露，那些猫头鹰正是作为送给杜比利的礼物带来的。而这位人民代表本人则表示，他并未见到这些鸟。

据报道，这一消息引用了《调查.信息》刊载的调查视频画面。

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