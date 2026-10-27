歌手FIЇNKA讲述了她注射肉毒杆菌的不愉快经历以及减重12公斤的经历

33岁的乌克兰女歌手伊琳娜·维霍瓦内茨（艺名FIЇNKA）谈到了自己使用肉毒杆菌的经历。 这位艺人坦言曾尝试过注射，但对效果并不满意。此外，她还提到自己减掉了12公斤。

当被问及护肤秘诀时，伊琳娜表示自己会去美容师那里做护理，并且“认真清洁皮肤”。此外，她还曾尝试过一次肉毒杆菌注射。

“试过一次，但这不适合我。我的嘴角（脸部肌肉——编者注）僵得厉害，连眉毛都抬不起来。 我当时用热水反复揉搓，想让药效快点消退。我的面部表情非常丰富，如果连眉毛都抬不起来，连唱歌都会很吃力。我宁愿留点皱纹。这真的不适合我，”FIЇNKA说道。

此外，斯拉瓦还询问这位歌手是否有过自卑感。但她回答说没有，并保证自己喜欢镜子里的样子。

至于运动，FIЇNKA似乎与之无缘。尽管一年前她人生中第一次开始节食，并显著瘦了下来。

“我的运动生涯刚开始就结束了。根本没时间运动。说实话，我就是个懒鬼，去健身房练了一小会儿，结果让我非常满意。我发现自己变瘦了，减掉了12公斤。 这是我人生中第一次减肥。大概花了一个月时间。但我是个追求完美的人，我当时就想要效果。从那以后，我的体重已经稳定了一年，保持在60公斤。 “当体重降到57-56公斤时，我的胸部变小了，而尤尔科（明星尤里娅·维蒂霍瓦内茨的丈夫——编者注）说这样不太好看。所以我又稍微增重了一点，”这位女艺人分享道。

这位女艺人在接受斯拉瓦·德奥明采访时谈到了这一点。

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