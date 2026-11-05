基辅索洛米扬斯基区法院于今天（11月5日）对基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡冲突事件中的另一名涉案人员——维克多·叶尼——作出了羁押决定。他被羁押两个月，且不得保释。

维克多·耶尼被指控妨碍乌克兰武装部队及其他军事部队的合法活动，并散布有关军人驻扎地点的信息。

根据案卷材料，11月2日，维克多·延与瓦伦蒂娜·莫洛达一同来到彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡索尼亚奇纳街的一处住宅。 该女子自称是“Med-Prestige”公司的老板，而延则自称是“救护车”司机。

据检察官玛丽娜·格鲁舍夫斯卡娅称，维克多·延是瓦伦蒂娜·莫洛达的同谋。 根据检方说法，她受塔季扬娜·基列耶娃指使，企图干扰军事单位的活动，并试图将一名被征召入伍者从该处带走。

检察官请求法院对嫌疑人采取羁押候审且不得保释的羁押措施。检方提出的理由包括：存在逃避审判和调查的风险、影响证人、篡改信息以及实施其他犯罪的可能性。

辩护方请求对维克多·叶尼采取较轻的羁押措施。辩护律师强调，他既是参战人员，还需照顾患病的母亲。

延本人在庭审中表示，他认为自己只是证人，而非共犯。

经审理该申请后，法院裁定将维克多·延羁押两个月，且不得保释。

这一消息是在法庭上公布的。

需要指出的是，彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的骚乱，起因于军人安德烈·库列绍夫的母亲试图向一名士兵行贿约7000美元，以换取其子从军中获释。

法院此前已对参与彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡冲突事件的瓦伦蒂娜·莫洛迪娅采取了预防措施。

基辅索洛缅区法院已对塔季扬娜·基里耶娃下令羁押两个月，她被怀疑散布军队部署信息、妨碍乌克兰武装部队的合法活动以及组织大规模骚乱。

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