导致两人死亡的利沃夫恐怖袭击案已移交法院审理

检察院已向法院提交了针对一名33岁女子的起诉书，该女子被指控于2026年2月22日在利沃夫策划了爆炸事件。

当时有两人遇难，另有26人受伤。

据调查显示，该女子通过Telegram接到任务，随后前往利沃夫，租下公寓并制造了两枚自制爆炸装置。 2月21日晚，她将这些装置藏在达尼利申街的垃圾桶内，随后留下了一部正在进行视频直播的手机，便离开了该市。

约凌晨00:30，警方接到一通虚假报警，称附近一家商店疑似有人闯入。当巡逻警员抵达现场时，第一声爆炸响起；第二支警员小队抵达后，第二声爆炸随之发生。

此次恐怖袭击造成一名23岁的女巡警和一名31岁的国民卫队军人死亡，另有26人受伤。

涉嫌实施爆炸的女子于当天在斯塔罗萨姆博尔被捕。目前她已被羁押。此外，调查人员还对一名女子提出了指控，据调查称，正是她在爆炸发生前向警方报了假警。

来源：总检察长办公室

乌克兰安全局（SBU）和乌克兰国家警察局宣布，一名18岁的哈尔科夫居民因涉嫌于2月22日夜间诱骗警察前往利沃夫的恐怖袭击现场，已被列为嫌疑人。

与此同时，利沃夫法院批准了地区检察院的申请，对涉嫌策划2月22日市中心爆炸案的该女子采取了为期60天的羁押措施。

乌克兰内务部正在为所有执法机构制定一套新的行动方案，用于响应102和112专线报警。

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