卡捷琳娜·甘德尤克谋杀案将于12月23日由新的合议庭审理

由新组建的合议庭审理的卡捷琳娜·甘德尤克谋杀案将于12月23日开庭。庭审前夕，活动人士计划举行抗议活动，以提醒社会关注此案并强调审理该案的必要性。

“近年来，该案处于上诉阶段期间，已更换过数个合议庭。由于曼格尔和列文两位律师的阻挠或拖延，庭审屡屡被推迟。 案件曾数次被要求从头审理。12月23日，将由新的合议庭重新审理此案，”声明中写道。

据指出，该合议庭早在夏季就已选定，但“对于国内最受关注的案件”，却直到12月才安排出时间。 声明强调，按照这样的进度，法院根本无法在距诉讼时效届满仅剩的1.5年内审结此案。

该组织表示将再次提醒法院，社会各界都在关注卡佳·甘德尤克案，为此计划在庭审前一天举行抗议活动。确切的日期和时间将稍后公布。

2018年7月31日，社会活动家、赫尔松市议会执行委员会代理事务主管卡捷琳娜·甘德尤克在赫尔松市自家楼下遭人泼洒硫酸。 她的身体40%面积遭受烧伤。她虽经历了多次手术，但于同年11月4日去世。

该袭击事件的直接实施者被判处3至6.5年有期徒刑。

2023年6月26日，基辅市第聂伯罗区法院判处被指控策划袭击汉德尤克的弗拉迪斯拉夫·曼格尔和奥列克西·列文10年有期徒刑。

曼格尔声称自己无罪，并将提起上诉。

尽管该案的上诉审理名义上始于2023年11月，但实际上于2024年2月才正式启动，因为其中一名法官申请了回避。

卡捷琳娜·甘德尤克家属的律师安娜·卡林丘克认为，辩护方正在拖延诉讼进程。

据弗拉基斯拉夫·曼格尔的辩护律师德米特里·伊尔琴科称，拖延是由于司法改革不力所致。辩护方声称，一审法院在评估部分证据时存在严重违规行为。

继续审理针对活动人士卡捷琳娜·甘德尤克遇害案判决的上诉。 基辅上诉法院，2025年1月24日。

“谁指使谋杀卡佳·甘德尤克？”运动在Facebook上发布了这一消息。

帕夫洛夫斯基指认了卡捷琳娜·甘兹尤克遇害案的幕后指使者及作案动机。

卡捷琳娜·甘兹尤克遇害案调查：这起轰动性案件如何揭露乌克兰的尖锐问题。

汉德祖克案法庭驳回了辩护律师传唤前总检察长卢岑科的请求。

关注我们在