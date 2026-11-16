乌克兰最高拉达计划开发一套独立的投票系统，使议员们无论身处何地都能参与会议。此举旨在确保即使议会大楼因俄罗斯袭击而遭到破坏，议会仍能正常运转。

斯特凡

丘克的发言

针对基辅市的持续袭击，也影响了乌克兰议会的工作。但尽管如此，我们仍在通过所有必要的立法，这些立法正推动我们向欧盟迈进。 “例如，仅在上周，我们就通过了12项法案……这些法案旨在支持我们走向欧盟的道路，履行我们在‘乌克兰设施’及其他问题上的承诺。我们将继续沿着这条道路前进，”斯特凡丘克表示。



议长指出，避难所已为议员们在警报期间的停留做好了相应准备。



不过，议会必须为最坏的情况做好准备，并确保工作的连续性。



“我曾专门与罗伯塔以及其他议长同事们讨论过，无论议员身处何地，我们都必须考虑建立一套独立的投票系统。 因为没有人能排除这样一种可能性：俄罗斯有朝一日可能会摧毁议会大楼。届时，我们将面临一个问题，即需要建立一套能够确保议员们无论身处何地都能正常投票的系统，”议长表示。



据他介绍，另一项安全措施是可将会议转移至同一地址内的安全场所，以确保欧洲一体化法案的表决工作不会中断。



除了因俄罗斯侵略带来的安全挑战外，部分议员利用人工智能大规模生成修正案，也成为议会有效运作的一大障碍。



“我只想提醒大家，例如，针对国家预算草案就提交了5200项修正案。 此外，我们还有一些议员，仅在今年（2026年）就提交了近四万两千项修正案。这也是一种新的挑战，正在拖慢议会的工作进度，”斯特凡丘克强调道。

议长

认为，要解决这一问题，需要议员们意识到自身的责任。他强调，欧洲一体化、军队及国际援助等问题应置身于任何立法垃圾信息之外。



“其次，重要的是，我们必须为乌克兰议员的工作提供正常的安全条件，包括在必要时将投票地点转移至位于最高拉达同一地址的相应场所， 以便我们在紧急情况下仍能继续工作和投票，包括通过那些有助于我们向欧盟靠拢的法律，”斯特凡丘克补充道。

乌克兰最高拉达主席鲁斯兰·斯特凡丘克在布鲁塞尔与欧洲议会议长罗伯塔·梅佐拉举行的联合简报会上发表了

上述言论。他表示，俄罗斯对基辅的持续袭击对立法机构的工作构成了直接威胁。

议会

方面展示了供议员在警报期间工作的避难所。

战争爆发首日，

斯特凡丘克将国旗、宪法和《独立宣言》从议会大楼中转移了出来。



















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