最高反腐败法院上诉庭将审理针对“迦太基-2”案中三名嫌疑人所采取的预防措施提出的申诉，该案涉及向执法人员行贿以掩盖诈骗呼叫中心的行为。

定于11月26日审理乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部前第一副主任谢尔盖·杜卡将军的上诉， 12月7日则将审理基辅州警察局刑事侦查处副处长亚历山大·德米扬丘克和维塔利·里巴尔科（绰号“拳击手”）的上诉。

此前，最高反腐败法院已对德米扬丘克（在调查材料中被称为“顾问”）以及该犯罪团伙的下属组织者里巴尔卡下达了不得保释的羁押令。 而杜茨（调查中被称为“阿基姆”），法院则对其下达了可缴纳6500万格里夫纳保释金的逮捕令——11月13日，全额保释金已缴清，他于当天获释出狱。 另一名涉案人员——国家警察局战略调查部第一副主任弗拉基米尔·采诺夫（绰号“普莱斯”），被裁定羁押候审，保释金定为1500万格里夫纳。

据反腐败机构称， 在“迦太基”行动中，警方捣毁了一个至少有12名成员的犯罪组织，该组织系统性地贿赂执法机构的高级官员，以确保诈骗呼叫中心及其他非法业务能够畅通无阻地运作。 据调查显示，该团伙成员包括 其成员包括该团伙创始人——曾三度被定罪的“克里米纳尔”、毒品集团“希姆普罗姆”的头目以及俄罗斯公民“墨西哥人”，还有该头目的下属“拳击手”和“帕夏”。

来源：国际文传电讯社-乌克兰。

乌克兰安全局（SBU）少将谢尔盖·杜卡表示，他愿意接受测谎测试，以证实自己关于针对其提起的刑事诉讼的说法。

视频：杜卡将军表示，国家反腐败局（NABU）正在向国家政治领导层施压。

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了听证会并回答了部分问题。特别是在听证会上，杜卡表示自己看过“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

关注我们在