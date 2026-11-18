法院对涉入彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡骚乱案的谢尔盖·拉兹茨基作出了羁押决定。他将被羁押至1月3日，保释金为13.3万格里夫纳。

拉迪茨基被指控妨碍乌克兰武装部队及其他军事部队的合法活动、泄露军人驻地信息，以及组织大规模骚乱。

庭审期间，检方坚持要求对其予以羁押且不得保释。 而辩护方则请求对嫌疑人实施居家监禁。辩护律师主张，检察官列举的事实歪曲了事件的真实情况。

拉齐茨基本人解释称，瓦伦蒂娜·莫洛达曾向他求助，她是首位赶到事发住宅的人。

据他称，他此前曾向执法部门报告，称该地址疑似非法拘禁军人。拉齐茨基还声称，他与他们一同赶到现场，并在TikTok上进行了直播。

此外，他还表示，自己并不知晓莫洛达可能因这则报道而收取了报酬。

“如果知道莫洛达收了钱，我就不会去那里了，”拉齐茨基说道。

乌克兰国民卫队已就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件完成内部调查，11月2日，该地一处用于安置军人的房屋附近曾发生冲突。 调查材料将移交国家调查局，以便调查人员对国民卫队队员的行为进行评估。在该冲突案件中，已有13人被通知涉嫌犯罪。

执法部门已拘留了13名涉嫌参与11月2日发生在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡、靠近国民卫队驻地附近冲突的人员。 据乌克兰安全局（SBU）和国家警察局消息，涉案人员中包括一名据信是挑衅活动的组织者（持有伪造的外科医生证件），以及一名用大锤破坏交通工具的年轻人。

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