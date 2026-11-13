法院责成文化部审议将亚历山德里亚中学列入文物名录一事

基辅地区行政法院裁定，乌克兰文化部对亚历山德里亚市前男子中学这栋历史建筑的消极不作为属于违法行为。 根据亚历山德里亚地区检察院的起诉，该部被责令审议将该建筑列入《乌克兰国家不动产文物名录》的事宜。

这座历史建筑建于1903年，具有地方级建筑遗产地位，并自1997年起被列入国家名录。

2023年，相关文化遗产名录已移交至乌克兰文化部。然而，关于将原男子中学列入《乌克兰国家不动产文物名录》的问题始终未获解决。

该部的不作为导致法律上的不确定性，并给历史建筑的妥善保存带来了风险。为促使国家履行在文化遗产保护领域的职责，亚历山德里亚地区检察院向法院提起诉讼。

基辅地区行政法院部分支持了检察院的诉讼请求。法院认定乌克兰文化部的消极不作为属于违法行为，并责令该部就将原男子中学大楼列入《乌克兰国家不动产文物名录》一事进行审议。

在审议该事项时，该部应考虑法院的裁决意见。

此前，波兰什切青的中央公墓已被正式认定为历史遗迹。 波兰总统于9月底签署了相关命令，该文件于10月14日刊登在波兰《法律公报》（Dziennik Ustaw）上。这是什切青首处获得此项地位的场所。

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