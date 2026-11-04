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重点 乌克兰

博尔沙吉夫卡地区的冲突始于有人试图以7000美元赎回一名被征召入伍的士兵——部队指挥官表示

UA NEWS 04 十一月 2026 17:54
博尔沙吉夫卡地区的冲突始于有人试图以7000美元赎回一名被征召入伍的士兵——部队指挥官表示

在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近爆发的骚乱，起因是士兵安德烈·库列绍夫的母亲试图向一名士兵行贿约7000美元，以换取其子退伍。 

国民卫队“亚速”第一军团第3121部队指挥官帕维尔·库尔琴科表示，该士兵拒绝收受这笔钱，随后家属挑起了冲突。 

据该指挥官称，此前被征召入伍的库列绍夫曾擅离职守，在基辅的住所被拘留，因擅自离开部队正处于适应期，同时因涉嫌与临时被占领土有联系而接受调查。

来源：乌克兰国民卫队第3121部队指挥官帕维尔·库尔琴科接受《乌克兰真理报》采访。

国民卫队总司令承认，从西北战区返回的士兵被扣留在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡

维吉夫斯基解释了该青少年的父母因参与彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱可能面临的后果。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出了回应

“亚速”旅总部就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员入伍的士兵从大巴上解救出来。

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