在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近爆发的骚乱，起因是士兵安德烈·库列绍夫的母亲试图向一名士兵行贿约7000美元，以换取其子退伍。

国民卫队“亚速”第一军团第3121部队指挥官帕维尔·库尔琴科表示，该士兵拒绝收受这笔钱，随后家属挑起了冲突。

据该指挥官称，此前被征召入伍的库列绍夫曾擅离职守，在基辅的住所被拘留，因擅自离开部队正处于适应期，同时因涉嫌与临时被占领土有联系而接受调查。

来源：乌克兰国民卫队第3121部队指挥官帕维尔·库尔琴科接受《乌克兰真理报》采访。

国民卫队总司令承认，从西北战区返回的士兵被扣留在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡。

维吉夫斯基解释了该青少年的父母因参与彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱可能面临的后果。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出了回应。

“亚速”旅总部就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员入伍的士兵从大巴上解救出来。

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