据乌克兰安全局（SBU）消息，彼得罗帕夫利夫斯卡-博尔沙吉夫卡骚乱的组织者事先策划了此次行动，旨在引发社会反响，并实施一项帮助应征入伍人员脱逃的计划。

乌克兰安全局副局长鲁德尼茨基透露了这一消息。具体而言，其中一名参与者意图通过欺诈手段，将一名擅自离队（SZCH）的男子从军营中带走。

目前，执法部门正在进行搜查，并就拘留涉案人员及向其告知涉嫌罪名等事宜作出决定。 在调查过程中，特勤局已依据“妨碍乌克兰武装部队活动”、“泄露国防部队部署信息”及“大规模骚乱”等罪名，立案三起刑事案件。

警方已拘留一名自称医护人员的女子和一名救护车司机。内务部部长维吉夫斯基澄清称，大楼内的两名男子属于擅离职守人员，其余人员原定于11月9日开始训练。 该建筑本身是由国民卫队依法租赁的。

来源：公共电视台。

乌克兰安全局已查明约100名参与彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱事件的人员。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明并追究在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡挑起事端者的责任。据他称，总检察长办公室和相关执法机构已启动客观调查。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出了质询。 人权专员要求查明事件经过，核查军人及国民卫队代表进入该建筑的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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