11月11日——赫尔松解放日：这座城市如何重新回到乌克兰控制之下

每年11月11日，乌克兰都会纪念赫尔松从俄罗斯占领中解放的日子。正是在2022年的这一天，乌克兰军队进入该市，当地居民手持蓝黄两色旗帜走上街头，迎接这些捍卫者。 这一日期已成为这座乌克兰城市重获自由的象征，彰显了市民的勇气，并铭记了那些为赫尔松地区的自由而牺牲的人们。

俄军在全面入侵伊始便占领了赫尔松。2022年3月1日，占领军进入该市，并于3月2日便控制了该市。 赫尔松成为2月24日后俄罗斯军队攻占的首个乌克兰州级中心。对当地居民而言，一段漫长的占领时期就此开始，期间伴随着各种限制、迫害以及强行推行俄罗斯秩序的企图。

尽管面临危险，赫尔松市民仍拒绝接受占领。 在城市被占领后的最初几周里，成千上万的人手持乌克兰国旗和反对俄军的标语牌走上街头举行和平集会。他们高呼亲乌克兰的口号，唱着乌克兰歌曲，并要求占领者撤离该市。 在某些抗议活动中，民众甚至手无寸铁地走向军用车辆。此类抗议活动已成为被占领土上最引人注目的公民抵抗表现之一。

随后，俄军开始更严厉地镇压这种抵抗。 居民因持亲乌克兰立场而被拘留、审讯和恐吓。人权活动人士记录了在赫尔松及周边地区发生的非法拘禁和酷刑案件。 据人权观察组织（Human Rights Watch）称，俄军为此特别利用了前看守所的场所及其他拘禁场所。这场占领持续了近九个月，给这座城市及其居民留下了沉重的后果。

乌克兰军队如何解放这座城市

2022年秋季，乌克兰国防军在南部展开反攻。乌克兰部队逐步推进，迫使俄军放弃占领的阵地。 11月初，占领军显然正在准备从第聂伯河右岸撤离。11月9日，俄罗斯军事指挥部宣布将其部队从赫尔松撤出。 然而，此次撤退并非自愿之举：乌克兰方面强调，这是乌克兰军方的行动和施压所致。

11月10日，时任乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日尼解释称，俄罗斯关于所谓“善意姿态”的声明背后，是乌克兰捍卫者们的努力。 他还指出，第聂伯河右岸的局势是乌克兰国防军积极行动的结果。 次日，即11月11日，乌克兰军队开始进入赫尔松。起初，只有先头部队和特种部队在城内行动，随后街头出现了越来越多的乌克兰守卫者。截至11月12日，该市最终完全落入乌克兰控制之下。

撤退时，俄军炸毁了安东诺夫斯基桥及其他横跨第聂伯河的渡口。他们还留下了布满地雷的区域、受损的基础设施以及遭洗劫的机构。 据内务部消息，占领者从赫尔松艺术博物馆、地方志博物馆、动物园及公共设施中搬走了财产。 乌克兰军队进入城市后，随即展开了稳定局势的行动：排雷人员对建筑物和街道进行排查，执法人员记录占领者的罪行，当地政府则恢复了工作。因此，解放并不意味着所有问题都能在一夜之间消失。 这座城市仍需经历排雷与重建的艰难历程。

赫尔松市民是如何迎接乌克兰守卫者的

2022年11月11日，这一天被许多市民铭记终生。一听到乌克兰军队逼近的消息，人们便纷纷走上街头。 在赫尔松市中心，特别是自由广场上，数百名市民手持旗帜和蓝黄丝带聚集在一起。他们拥抱军人，向他们致谢，眼中噙着泪水。 有些人带来了在被占领期间一直珍藏的乌克兰国旗，尽管因持有此类象征物而面临被惩罚的风险。

迎接场景的画面迅速传遍了乌克兰及全球媒体。画面中可见，人们欢呼迎接军人，高歌、高呼口号，并展开巨大的蓝黄旗帜。 对许多人来说，这不仅仅是乌克兰政府回归，更是再次公开表明他们自认为是谁、将自己的未来与哪个国家联系在一起的机会。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基称这一天具有历史意义，并强调赫尔松市民即使在被占领期间也从未背弃乌克兰。他还提到了那些珍藏乌克兰国旗、坚信这座城市终将重回国家控制之下的人们。

那一天的喜悦与痛苦密不可分。在被占领期间，人们经历了恐惧、迫害、失去亲人和前途未卜的煎熬。并非所有人都等到了乌克兰军队的回归，部分家庭至今仍在寻找杳无音信的亲人。 因此，对于赫尔松而言，11月11日不仅是胜利之日，也是缅怀因俄罗斯占领而牺牲的捍卫者和受难平民的纪念日。 这也是向那些在最艰难时期挺身反抗、协助乌克兰军人并支持同胞的人们致谢的契机。

解放后的情况

随着城市重回乌克兰控制之下，大规模的重建工作随即展开。首要任务是检查街道、房屋、行政建筑及基础设施，排查地雷和爆炸物。 据内务部称，当时赫尔松甚至部分行政大楼和市政设施都埋有地雷。 执法人员重返城市，设立检查哨，并收集关于占领者罪行的证词。与此同时，市政服务部门正努力恢复供水、供电和通信。

恢复正常生活并非易事。由于管网受损和渡口被毁，该市在物资供应和交通运行方面面临困难。 部分居民为躲避占领早已撤离，而解放后，当局呼吁民众在稳定措施实施期间暂勿急于返回家园。 乌克兰的电视和广播频道在该市恢复播出，11月13日移动通信也得以恢复。这些是赫尔松重返乌克兰信息和行政体系的第一步。

然而，该州右岸地区的解放并不意味着赫尔松地区的战斗已经结束。俄军撤至第聂伯河左岸，并继续从那里炮击赫尔松及周边居民点。 这座城市至今仍处于战时威胁之中，其居民被迫适应持续不断的袭击。 因此，解放周年纪念日具有特殊意义：它不仅让人铭记2022年的那场事件，更提醒人们，为整个地区的安全而进行的斗争仍在继续。

赫尔松解放日的纪念活动

11月11日，赫尔松及乌克兰其他城市将向参与解放该市的军人，以及在保卫战中牺牲的所有人致敬。 在这个纪念日，人们将举行默哀仪式，向纪念碑献花，并组织祈祷会及其他活动，以缅怀阵亡的捍卫者。 当地政府代表、军人、遇难者家属、民间组织及社区居民均参与其中。鉴于赫尔松仍处于前线城市，活动形式可能会根据安全形势而有所调整。

目击者的回忆占据着特殊的位置。人们分享2022年11月11日的照片和视频，讲述他们如何度过被占领时期，以及如何迎接乌克兰军人的归来。 社交媒体上，人们纷纷发表对捍卫者的感谢之辞，缅怀逝者，并提醒世人那些仍在为解放整个赫尔松地区而奋斗的人们。 特别是2025年，在解放周年纪念日当天，赫尔松举行了联合祈祷仪式，悼念那些为祖国的自由献出生命的乌克兰战士。

2026年7月，赫尔松市社区专门确定了与该市抗击俄罗斯占领斗争相关的纪念日期。 11月11日被正式列入纪念日清单，定为乌克兰英雄城市赫尔松的解放日。此外，3月1日被定为赫尔松阵亡捍卫者纪念日，3月5日则被定为抵抗俄罗斯占领者日。 该决定旨在铭记那些保卫城市、抵抗占领并为乌克兰献出生命的人们。

关于赫尔松解放的有趣事实

赫尔松被占领了256天。 从3月初俄军占领该市，到2022年11月11日乌克兰部队进入，共历时八个多月。关于该市解放的报道中，往往都会提及这一时期。

赫尔松市民从未停止过抵抗。 即使在被占领期间，人们仍走上街头举行和平集会，展示乌克兰象征，并向乌克兰方面传递信息。乌克兰国防部情报总局曾特别报道过这一点。

全世界都目睹了解放的最初画面。 国际媒体发布了乌克兰军人聚集在自由广场和市内街道的视频。对许多观众而言，这些画面已成为赫尔松重归乌克兰控制的最鲜明的象征之一。

该市的解放是该州右岸地区解除占领行动的一部分。 乌克兰部队不仅收复了赫尔松，还重新控制了该地区其他城镇。 据OSW分析中心数据显示，在随后的几天里，乌克兰部队继续进入俄军撤离后的区域。

解放后，该市仍面临炮击威胁。 俄军撤至第聂伯河左岸后，对赫尔松的袭击并未停止。因此，这一纪念日不仅承载着重获自由的喜悦，更让人深刻认识到该地区局势依然严峻。

2026年赫尔松解放日何时庆祝

赫尔松解放日每年于11月11日纪念。 2026年，这一天恰逢星期三。这不仅仅是一个重要军事事件的又一个周年纪念日，更是缅怀所有为使这座城市重归乌克兰控制而付出努力的人们的契机：军人、抵抗运动参与者、志愿者以及普通市民。 这一天，人们悼念牺牲者，感谢那些继续保卫祖国的人，并缅怀那些历经占领之苦的人们。

对赫尔松而言，11月11日是充满喜悦、纪念与感恩的日子。它提醒着人们，即使在被占领期间，市民们也从未与乌克兰断绝联系，并持续进行抵抗。 乌克兰国旗的回归象征着这座城市挺过了难关，但与此同时，这一日期也提醒着人们，自由的代价是高昂的，而这场斗争仍在继续。

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