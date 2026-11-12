2026年11月12日节日——圣约萨法特·昆采维奇日：生平与殉道事迹

11月12日，天主教会，特别是乌克兰希腊天主教会（乌克兰希腊天主教会）， 纪念圣殉道者约萨法特·昆采维奇——波洛茨克总主教，他为教会合一而殉道。他成为东方天主教最著名的殉道者之一，也是对信仰虔诚的象征。

圣约萨法特于1623年11月12日在维捷布斯克殉道。他被反对教会合一的敌人杀害，死后遗体被抛入西德维纳河。 这一事件成为他一生中最悲惨的篇章之一，也是希腊天主教会历史上的重要组成部分。

圣约萨法特·昆采维奇是谁

约萨法特·昆采维奇约于1580年出生于沃伦地区的弗拉基米尔。他年少时便投身于教会生活，进入维尔纽斯的巴塞洛缪会修道院，并取了修道名约萨法特。

他是1596年《布雷斯特教会联合公约》的支持者，该公约促成了基辅都主教区部分东正教神职人员与天主教会合并，同时保留了东方礼仪。 约萨法特将毕生精力奉献于巩固这一团结、传播基督教教义以及推动信徒的精神复兴。

后来，他成为波洛茨克大主教。在任期间，昆采维奇积极致力于规范教会生活、发展修道院以及加强教会纪律。

圣约萨法特的殉道

大主教旨在巩固教会团结的举措，在波洛茨克教区的一部分神职人员和居民中引发了反对。这种紧张局势在维捷布斯克尤为尖锐，那里反对布雷斯特联合的势力公开与他为敌。

1623年11月12日，暴民冲进了大主教官邸。约萨法特·昆采维奇遭到残酷殴打并被杀害。 此后，他的遗体被抛入西德维纳河。尽管遭遇了悲惨的死亡，这位神职人员的声誉却持续传播，人们开始尊崇他为基督教合一的殉道者。

1643年，教皇乌尔班八世宣布约萨法特为真福者；1867年6月29日，教皇庇护九世将其册封为圣人。自此，他便跻身天主教会圣人行列。

圣约萨法特·昆采维奇的圣髑安放于何处

这位殉道者的圣髑对天主教徒具有特殊意义。 约萨法特殉道后，其圣髑曾辗转于维捷布斯克、波洛茨克、苏普拉斯勒和维也纳等城市。如今，圣人的大部分圣髑保存在梵蒂冈的圣彼得大教堂内。

波兰城市苏普拉斯勒与圣人有着一段特别的渊源，大主教生前曾多次造访此地。2016年，人们在当地圣三一教堂的侧祭坛中发现了六位圣人的圣髑。 在其中一个小信封中，还发现了约萨法特·昆采维奇的部分圣髑。这些圣髑被安置在一个装饰性的圣髑盒中，现保存在该教堂内。

圣约萨法特纪念日的庆祝方式

11月12日，天主教会信徒们缅怀约萨法特·昆采维奇的一生、他的精神事工以及殉道之死。 各教堂举行弥撒，信徒们在弥撒中向圣人祈祷，并反思他所展现的信仰典范以及对教会合一的奉献精神。

乌克兰希腊天主教会也在这一天纪念这位殉道圣人，将其视为教会历史上重要的精神领袖之一。 他的事迹提醒人们：祈祷、基督之爱、对信念的忠诚以及追求基督徒之间的相互理解，都是无比珍贵的。

关于圣约萨法特·昆采维奇的有趣事实

圣人的俗名是伊万·昆采维奇。进入瓦西里安修道院后，他受了修道名约萨法特。

他约于1580年出生于沃伦地区的弗拉基米尔。

1609年成为神父，1618年以大主教身份执掌波洛茨克总教区。

1623年11月12日，他在维捷布斯克殉道，时年约43岁。

1643年，他被天主教会宣福；1867年，被册封为圣人。

教宗若望·保禄二世因约萨法特·昆采维奇致力于促进基督徒团结，称其为“团结的使徒”。

圣约萨法特日对信徒的意义

圣约萨法特·昆采维奇日是一个纪念这位神职人员的契机，他将一生奉献给了教会服务以及追求基督徒的团结。 他的事迹仍是乌克兰希腊天主教会乃至整个天主教会精神遗产的重要组成部分。

对信徒而言，11月12日是祈祷、纪念这位殉道者并反思其榜样的日子。时至今日，圣约萨法特·昆采维奇依然象征着对信仰的忠诚、精神的坚韧以及对基督教团结的追求。

关注我们在