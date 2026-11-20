世界儿童日每年定于11月20日。2026年，这一天将恰逢周五。 这不仅仅是一个日历上的日期，更是个契机，旨在引起人们对各国儿童生活状况的关注：他们能否获得教育和医疗服务，是否受到保护免受暴力侵害，以及能否自由表达自己的观点。

这一节日具有国际性质，与联合国及其下属机构——联合国儿童基金会（UNICEF）的活动密切相关。其主要目的是提醒成年人、各国政府及社会，要对最年轻一代的生命和未来承担责任。 这不仅仅是为了帮助身处困境的儿童。重要的是要创造这样的环境，让每个孩子都能得到发展、学习、玩耍、交流，并感到安全。

这一天，各国都会举办教育和慈善活动，组织与儿童的见面会、讨论他们面临的问题、举办创意竞赛以及开展宣传活动。 其中，最需要支持的群体——那些遭受战争、贫困、歧视、暴力或被迫流离失所的儿童——将获得特别关注。 联合国儿童基金会呼吁大家不要仅仅谈论儿童，还要给他们机会亲自讲述自己的需求、梦想和问题。

节日的由来

设立一个专门献给儿童的国际日这一想法，源于第二次世界大战之后。战争使成千上万的儿童失去了父母、家园，无法获得教育和医疗救助。 其中许多人忍饥挨饿，生活在危险的环境中，亟需紧急援助。国际社会日益认识到，儿童需要特别的保护，他们的权利不应仅取决于出生在哪个国家。

1946年联合国儿童基金会（UNICEF）的成立是一个重要里程碑。起初，该组织主要帮助欧洲及其他地区受战争影响的儿童，为他们提供食物、衣物和医疗救助。 随后，该基金会的活动范围大幅扩展：联合国儿童基金会开始致力于解决世界各地儿童在教育、卫生保健、防范暴力以及保障儿童权利等方面的问题。1953年，该基金会成为联合国体系的常设机构。

1954年，联合国大会通过了第836(IX)号决议，建议所有国家设立世界儿童日。 该日最初被设想为不同民族儿童之间友谊与相互理解的日子，同时也旨在引起人们对儿童福祉的关注。不过，联合国并未要求所有国家必须选择同一天：各国可以自主决定何时举办此类活动。 然而，11月20日后来因这一天通过的重要决议而具有了特殊意义。

1959年11月20日，联合国大会通过了《儿童权利宣言》。该文件阐述了保护儿童的基本原则，并强调儿童需要特别的关怀和关注。 其中涉及姓名权和国籍权、适宜的成长环境、教育、医疗救助，以及免受忽视和剥削的保护。 该宣言为后续在儿童权利领域的国际工作奠定了重要基础。但它仅具有宣示原则的性质，并非具有法律约束力的国际条约。

另一项历史性事件是1989年11月20日《联合国儿童权利公约》的通过。该文件将儿童权利载入国际条约，并要求缔约国致力于保障这些权利。 正因如此，11月20日这一天对全世界而言具有象征意义：它既让人想起第一份《宣言》，也让人想起那份将普遍原则转化为具体国际义务的文件。

《联合国儿童权利公约》的内容

《儿童权利公约》被视为人权保护领域最重要的国际文件之一。它由54条组成，明确规定了每位未满18岁的人应享有的权利。 其核心理念很简单：儿童既不是父母的私有财产，也不是其需求可以被搁置的人。儿童拥有自己的权利、利益和意见，成年人必须予以尊重。

该文件几乎涵盖了儿童生活的方方面面。主要权利包括：生命权、姓名权和国籍权、家庭权、受教育权、医疗保健权、休息权和休闲权。 该公约还保护儿童免受暴力、虐待、剥削和歧视。特别强调了儿童有权就涉及自身的事项表达意见，并有权被倾听。

该文件确立了四项基本原则。第一项是不歧视：所有儿童，无论其出身、语言、性别、健康状况、家庭经济状况或其他情况如何，均享有这些权利。 第二是儿童的最佳利益：成年人在做出决策时，必须首先考虑这些决策将如何影响儿童的生活。 第三是生命权、生存权和发展权。第四是尊重儿童的意见，儿童有权根据其年龄和成熟程度，就与自己有关的事项发表意见。

该公约的另一重要意义在于，它不仅将责任归于父母。 国家还应创造保护儿童的条件，保障其接受教育和医疗的机会，支持家庭，并对侵犯儿童权利的行为作出回应。正因如此，世界儿童日不仅是一个节日，更是检验这些原则在现实生活中落实情况的契机。

乌克兰如何加入这一国际传统

乌克兰早在20世纪90年代初就加入了《儿童权利公约》。乌克兰苏维埃社会主义共和国最高拉达于1991年2月27日批准了该文件。 该公约于同年9月27日在乌克兰正式生效。这意味着乌克兰承担了保护儿童权利的国际义务，并须在国家政策和立法中体现《公约》的规定。

与此同时，乌克兰长期以来一直将6月1日定为儿童保护日。这一日期是根据1998年5月30日乌克兰总统令正式确立的。这一日期在其他一些国家也广泛采用，特别是那些曾属于社会主义阵营的国家。 然而，全球范围内并不存在统一的庆祝日期：各国各自选定特定日期，以引起社会对儿童权利和福祉的关注。

这一情况在2025年发生了变化。5月30日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了第355/2025号总统令，将儿童保护日的新日期定为11月20日。 自此，乌克兰与世界儿童日同步庆祝该节日。此前1998年将节日定为6月1日的总统令已失效。

总统办公室解释称，这一决定旨在将乌克兰传统与国际惯例相结合，并加强对儿童权利保护的关注。 选择11月20日具有明确的象征意义：正是在这一天，联合国通过了《儿童权利宣言》和《儿童权利公约》。因此，2026年乌克兰将第二次在新的日期——11月20日——庆祝儿童保护日。

世界各地如何庆祝世界儿童日

各国的庆祝方式并不统一。有些地方会组织儿童节庆、音乐会、体育比赛和创意工作坊；而在其他国家，则会开展关于儿童权利的课程、与政府代表的见面会、慈善活动，以及关于教育和安全问题的讨论。 此类活动的主要目的不仅在于娱乐儿童，更在于让他们有机会表达自己关心的议题。

联合国儿童基金会（UNICEF）的一项知名倡议，就是所谓的儿童“接管”或“角色扮演”（kids’ takeovers）。 在这一天，孩子们可以在一定时间内尝试担任记者、主持人、公司高管、运动员，甚至政府机构代表。 他们参与电视直播，向成年人提问，讲述自己这一代人面临的问题，并提出自己的解决方案。组织者希望借此表明，儿童的意见不仅在家里或学校很重要，在社会生活中同样重要。

另一项引人注目的传统是将建筑物和著名地标点亮为蓝色。蓝色已成为联合国儿童基金会（UNICEF）支持儿童权利活动的重要象征之一。在各个城市，政府机构、学校、企业和民间组织都积极参与这一倡议。 有些人还会身着蓝色服装，或在社交媒体上发布支持儿童的帖子。这是为了提醒大家，保护儿童是全社会的共同责任，而不仅仅是某些组织的职责。

联合国儿童基金会每年都会推出主题活动，以帮助引起人们对当前问题的关注。2026年的主要口号是“我的日子，我的权利，我的未来”（My day, my rights, my future）。 该组织呼吁成年人倾听儿童的心声，关注他们的经历，并在决策时考虑他们的观点。 今年特别关注的是全球儿童的未来——在当今世界，战争、气候变化、不平等以及技术的迅猛发展都在影响着他们的生活。

乌克兰如何庆祝儿童权利日

在乌克兰，11月20日首先是一个提醒人们关注生活在全面战争环境中的儿童的权利与需求的契机。对于许多乌克兰家庭而言，安全、稳定和受教育权等问题变得尤为严峻。 孩子们经历着防空警报、被迫搬迁、与亲人分离以及失去熟悉的生活环境。其中一部分人正在进行远程学习，或因搬迁而不得不转学。还有一些孩子在经历这一切后需要心理支持。

因此，在乌克兰，这一天不仅要谈论礼物和节日活动，更要谈论对儿童的切实保护，这一点尤为重要。各社区可以举办聚会、安全教育课程、创意工作坊、儿童作品展以及慈善活动。 学校和社区组织借此机会向孩子们讲解他们的权利，并告知他们在遇到危险、暴力或欺凌时该向谁求助。此类活动不仅对儿童有益，对家长和教师同样有益。

对失去父母、被迫离开家园或身处艰难生活境遇的儿童提供支持尤为重要。为此，会为他们组织慈善募捐、提供学业援助、心理支持以及各类适应性项目。 残障儿童、孤儿、受监护的儿童以及受战争影响的儿童需要特别关注。节日活动结束后，他们的需求不应被忽视。

对乌克兰而言，另一个重要议题是那些被非法带走或被迫迁移至俄罗斯或临时被占领土的儿童的回归与重返社会。 这一问题不仅涉及身体上的回归，还包括恢复证件、与家人团聚，以及获得医疗和心理援助。在儿童节这一天，人们会特别高调地讨论这些问题，因为在自己的家庭中成长并安全生活，是儿童的基本权利之一。

这一日子也提醒我们，保障儿童福祉的责任绝不仅限于一年中的这一天。 它始于日常生活中的点滴：关注儿童的需求，让他们能够毫无畏惧地倾诉问题，获得优质的教育和医疗服务，以及免受暴力和欺凌的保护。 儿童应当知道，他们的声音会被倾听并得到支持；而成年人不仅要谈论这些，更要付诸行动。

关于世界儿童日的有趣事实

11月20日承载着儿童权利史上两个重要的里程碑。 1959年，联合国通过了《儿童权利宣言》；1989年，又通过了《儿童权利公约》。正因如此，这一天被选定为国际纪念日。

《儿童权利公约》已成为人权领域获得最广泛支持的国际条约之一。 世界上几乎所有国家都已批准该公约。美国虽然签署了该文件，但至今尚未批准。

该文件承认儿童享有休息和游戏的权利。 这不仅仅是受教育权的一个愉快补充。公约中特别指出，儿童有权享受休闲、游戏以及参与文化生活。

儿童有权表达自己的意见。 成年人在作出直接涉及儿童的决定时，必须考虑儿童的意见。这并不意味着儿童可以独立决定所有问题，但不能仅仅因为年龄就忽视他们的观点。

乌克兰于2025年更改了该节日的日期。此前，儿童保护日定于6月1日，如今则与世界儿童日——11月20日——合而为一。

这个节日为何重要

世界儿童日不仅仅是一个向孩子们表示祝贺、赠送礼物或组织娱乐活动的契机。 首先，它提醒我们，每个孩子都有权享有安全的童年、关怀、爱、教育以及发展的机会。这些权利与孩子出生在哪里、父母收入多少，或是家庭生活状况如何无关。

在乌克兰，这一点尤为重要——由于战争，数百万儿童面临着本不该出现在童年生活中的磨难。 对一些孩子来说，这是流离失所和失去家园；对另一些孩子来说，则是与亲人分离、学业中断或亲历炮火袭击。因此，保护儿童不应是一次性的行动，而应是国家、社区、学校、家庭以及每位成年人每天都要做的工作。

11月20日，全世界都在关注儿童及其未来。但最重要的是——不仅要代表他们发声，更要倾听儿童的声音，尊重他们的感受，并重视他们的意见。 毕竟，幸福的童年并非始于某个特定的日期，而是源于爱、安全感以及一种确信：身边总有成年人随时准备保护和支持他们。