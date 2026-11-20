11月20日，东正教信徒和希腊天主教徒庆祝圣母进殿节的前夕。这一天是为教会年十二大节日之一——11月21日的“圣母进殿节”进行灵性准备的日子。 据教会传统记载，正是那时，圣母玛利亚的父母将三岁的玛利亚带到耶路撒冷圣殿，将其奉献给上帝。

2026年的圣母进殿节前夕恰逢11月20日，今年这一天是星期五。 次日，即11月21日，乌克兰东正教会和乌克兰希腊天主教会将共同庆祝圣母进殿节。 该节日属于十二大节——即教会历法中最重要的十二个庆典，这些庆典旨在纪念耶稣基督和圣母玛利亚生平中的重大事件。 在乌克兰东正教会和乌克兰希腊天主教会2026年的历法中，这两个日期被分别标注：11月20日为前夕，11月21日为正节。

请务必区分这两个日期。11月20日并非独立的大节日，而是前夕，旨在帮助信徒为庆祝该节日做好准备。在教会传统中，此类日子被称为前夕或前节。 并非每个节日都有前夕，而仅在教会年中的重大事件前设有。此时，礼拜仪式中已开始吟唱专门的圣咏，以纪念次日将要纪念的事件。对于圣所奉献节，设有一个前夕——11月20日。

此外，还需考虑各教区之间的历法差异。乌克兰东正教会（PTSU）和乌克兰希腊天主教会（UGCC）已将固定节日改用新儒略历，因此将圣索福尼亚进殿节定于11月21日庆祝。 与此同时，仍沿用儒略历的教会团体则在12月4日庆祝该节日。因此，在不同的教会历法中可能会出现这两个日期，但它们指的都是同一个节日。

节前准备期的含义及其必要性

前夕是为重大教会活动做准备的特殊时期。其主要目的不仅是提醒信徒注意日历上的日期，更是帮助信徒更深入地理解即将到来的节日的内涵。 在这天，教会会通过祷告、诵读和圣咏，逐步引导信徒进入节日的主题。这些活动讲述了下一场礼拜将纪念的事件，并阐释其精神意义。 因此，前夕可被视为庆祝活动的某种开端。

在教会历法中，有圣诞节、主显节、主变容节及其他重大庆典的前夕。其持续时间各不相同：有些节日前仅设一天，有些则设数日。 以圣母进殿节为例，其前夕恰好为一天。早在11月20日，教堂里便已响起赞美圣母玛利亚并纪念她献身于上帝的圣咏。信徒们以此为11月21日的主日盛典做准备。

节前没有与节日本身分开的仪式，也没有特别的生活规范。其意义首先是精神层面的：在日常的忙碌中停下脚步，重温祈祷、信仰以及将生命奉献给上帝的意义。 对基督徒而言，这也是为前往教堂做准备、并更专注地领会节日礼拜内涵的契机。正因如此，这一天人们会特别关注那些阐释圣母进殿节历史的礼拜经文。

圣母进殿节前纪念的是什么事件

该节日的核心是关于圣母玛利亚——耶稣基督之母——童年时期的故事。据教会传统记载，她的父母——义人约阿基姆和安娜——长期未能生育，便祈求上天赐予他们一个孩子。 他们立下誓言：若上帝赐予他们儿子或女儿，便将孩子奉献给祂。后来，玛利亚诞生了。当女孩满三岁时，父母决定履行誓言，将她带到耶路撒冷圣殿。

据传说，约阿基姆和安娜召集了亲戚和熟人，而玛利亚则由手持点燃灯盏的少女们护送前往圣殿。途中，她们唱着宗教歌曲，赞美上帝。 在圣殿门口，大祭司撒迦利亚迎接了这个孩子——在教会传统中，他被称为施洗约翰的父亲。 玛利亚面前是一道高高的台阶，乍看之下她似乎很难独自攀登。然而，据传说，这位三岁的小女孩在没有成年人帮助的情况下，一步步走上了所有的台阶，走进了圣殿。

在某些教会传说中提到，台阶共有十五级。这个数字与十五篇《诗篇》相关，在犹太传统中，这些诗篇被称为登阶之歌。 接着，据传说，撒迦利亚领着玛利亚进入圣殿的特殊区域——至圣所。 这是耶路撒冷圣殿中最神圣的地方，根据旧约律法，大祭司每年只能进入一次。正是这一不同寻常的场景，成为了圣母进殿故事中最著名的细节之一。

教会传统还记载，此后玛利亚留在圣殿中，并在那里接受教养，直至与约瑟订婚。她的生活与祈祷、学习以及为即将承担的特殊使命做准备紧密相连。 正因如此，进殿节被视为象征着对天主完全信赖以及愿意将生命奉献给祂的事件。教会认为，这个故事标志着玛利亚特殊灵性道路的开端，她后来将成为耶稣基督的母亲。

《圣经》中有这个故事吗

关于年幼的玛利亚被带到耶路撒冷圣殿的故事，并未在正典《福音书》中记载。新约中没有关于她童年、父母姓名以及她如何来到圣殿的详细叙述。 该故事的主要书面来源被认为是外典《雅各原福音》。学者们将其成书时间大致定在公元二世纪。正是这部文献讲述了玛利亚的诞生、她的父母约阿基姆和安娜，以及小女孩被献给上帝的故事。

《伪经》是指未被纳入《圣经》正典的古代宗教著作。它们记载了正典文本中未提及的事件，特别是关于耶稣和玛利亚童年的故事。 教会并不将此类著作等同于《圣经》，但其中的一些情节后来被纳入了教会传统、礼拜仪式和圣像画中。 关于圣母进殿节的叙述正是如此。因此，从新闻报道的角度来看，必须明确指出这属于教会传统，而非《福音书》中直接记载的事件。

圣母进殿节的起源

这一庆典的历史起源比教会传统中描述的事件要晚得多。 关于圣母进殿节的记载逐渐出现在东方基督教传统中。与耶路撒冷和君士坦丁堡相关的教会文献和讲道，被视为崇拜这一事件的早期证据之一。 在教会历史文献中，该节日的传播被视为与基督教早期几个世纪中对圣母敬礼的发展密切相关。

在7至8世纪，该节日逐渐在教会历中确立下来。在促进拜占庭传统中圣母庆典传播的人物中，圣安德鲁·克里特人被特别提及。 君士坦丁堡的教会领袖，特别是赫尔曼一世宗主教，在发展圣母进殿节的礼拜敬礼方面也发挥了重要作用。后来，该节日成为东方基督教通用教会历的一部分。 如今，东正教徒和拜占庭礼天主教徒都会庆祝这一节日，尽管在不同的历法传统中，具体日期可能有所不同。

为何圣母进殿节属于十二大节

圣母进殿节属于十二大节——这些特别重要的庆典在教会年历中占据着重要地位。 这些节日分为主日（献给耶稣基督）和圣母日（与圣母玛利亚的一生相关）。圣母进殿节正是属于后者。 该节日既纪念圣母玛利亚生平中的一个事件，同时也对整个基督教历史具有重要意义，因为它与救世主未来的降生息息相关。

从神学意义上讲，玛利亚本人便成为圣殿，基督日后将在其中降生。因此，将她带入耶路撒冷圣殿不仅被视为履行父母的承诺，更被视为迎接救世主降临的预备象征。 在教会圣咏中，圣母玛利亚被称为“活的圣殿”、“上帝的居所”和“圣地”。 这些意象解释了为何这一与玛利亚童年相关的事件在教会历法中占据如此重要的地位。

此外，圣母进殿节恰逢圣诞斋期，这一点也具有特殊意义。此时，信徒们正在为基督降生做准备，而圣母节则让人想起耶稣诞生前的历程。 这一节日仿佛将人们的注意力重新引向玛利亚及其在基督教历史中的角色。正因如此，礼拜仪式中诵读的经文充满喜悦，既纪念圣母的童年，又寄托着对基督降临的期盼。

如何庆祝圣母进殿节前夕及主日

节前预备期的主要传统是参加礼拜和祈祷。这一天，教堂里会唱起专门献给圣母进殿节的圣咏。这些圣咏让人想起约阿基姆和安娜的誓言，以及年幼的玛利亚如何进入圣殿。 祷文中还阐释了这一事件的灵性内涵——对上帝的信赖、心灵的纯洁以及行善的意愿。信徒们可以前往教堂祈祷、点燃蜡烛，并为次日的节庆礼拜做准备。

11月21日，即圣母进殿节当天，各教堂将举行隆重的礼拜仪式。 在东正教传统中，会举行晚祷、晨祷和神圣礼拜，各教区还可举行节日祈祷仪式。礼拜期间，会诵读圣经片段，并唱诵献给圣母的圣咏和赞歌。 乌克兰希腊天主教会（UGCC）也会通过隆重的圣体圣事及祈求圣母庇佑的祷告来纪念这一天。信徒们携家带口前往教堂，为得到的关照表示感谢，并为亲人的健康与福祉祈祷。

对许多家庭而言，这也是一个更加关注孩子们的契机。该节日的由来始于父母将孩子奉献给上帝的誓言，因此在讲道中常会提及家庭中养育的责任、亲情之爱以及精神价值观。 与此同时，教会并未规定必须举行任何特殊的家庭仪式。最重要的是祈祷、参加礼拜、与亲人和解以及行善。

民间习俗与吉兆

在乌克兰，与“圣母进殿节”相关的民间习俗颇多。在民间历法中，这一天被视为11月的重要日期之一，象征着冬天的临近和秋季田间农活的结束。 在某些地区，人们常说：“圣母进殿节到了——冬天也来了。”人们根据这一天的天气，试图预测今冬的状况、寒潮何时来临以及降雪量大小。这些观察属于民间文化的一部分，而非教会教义。

此外，还有与农事相关的民俗习俗。在某些地区，人们尽量避免从事重体力劳动、不洗衣服、不做手工艺活，也不开始重大事务。 此外，还有一种迷信认为，这一天不应借出物品或金钱，以免将家中的福运借出。然而，这些禁忌源于民间，而非教会。教会并未针对前节或圣母进殿节制定专门的生活禁忌清单。

由于该节日恰逢圣诞斋期，信徒们也会遵守斋戒规则。同时，具体的饮食规定可能会因教会传统及当年历法指示的不同而有所差异。 因此，应以所属教会的建议为准，而非民间习俗。斋戒的根本意义不仅在于饮食上的节制，更在于精神上的准备、祈祷、克制以及对他人关怀。

《圣母进殿》圣像描绘了什么

《圣母进殿》圣像的主题十分鲜明。画面中央通常描绘身着节庆盛装的小玛利亚，正沿着台阶走向圣殿。在入口处，大祭司撒迦利亚正等候着她。 在她的身后，可以看到她的父母——约阿基姆和安娜，以及手持点燃蜡烛的少女们。背景中描绘的圣殿建筑，象征着玛利亚将自己奉献给上帝的地方。

这幅圣像的一个独特细节是楼梯——据传说，三岁的小女孩曾独自走上这道楼梯。这提醒着人们，她已准备好在灵性之路上迈出第一步。 有时，圣像中会将圣母描绘在圣殿内部，身旁有一位天使正为她送来食物。这一形象源于教会传统：据传圣母在圣殿期间，曾受到天界力量的庇护。

11月20日还纪念哪些圣人

除了圣母进殿节的前夕外，11月20日教会历中还记载着对其他圣人的纪念。 特别是，这一天纪念圣格里高利·德卡波利塔——一位生活于8至9世纪的基督教苦修者。他以在反圣像运动期间的布道活动以及捍卫对圣像的敬礼而闻名。 此外，教会历中还纪念君士坦丁堡大主教圣普罗克尔，他生活于5世纪，以其神学讲道而闻名。

此外，还纪念多罗斯托尔的殉道者达西乌斯，据教会传统记载，他在罗马帝国迫害期间因坚守基督教信仰而殉道。 在乌克兰希腊天主教会（УГКЦ）的历法中，2026年11月20日还列有福者约萨法特·戈尔达舍夫斯卡和福者殉道司铎约萨法特·科齐洛夫斯基。 因此，这一天既是为了准备迎接重大的圣母节，也是为了纪念其他基督教苦行者。

关于圣母进殿节前夕的有趣事实

前夕节仅持续一天。 在教会历中，11月20日专门用于为11月21日举行的圣母进殿节做准备。这并非独立的十二大节之一，而是礼仪循环的一部分。

该节日的历史并非直接源自《福音书》。 关于三岁玛利亚在圣殿中的故事，出自《雅各原福音》——一部古老的基督教伪经。教会将其保留在自己的传承和礼拜传统中。

十五级台阶具有象征意义。 据传说，小玛利亚前往圣殿的路上正是迈过了这十五级台阶。这些台阶与登阶诗篇相关联，人们在攀登耶路撒冷圣殿时会吟唱这些诗篇。

圣母进殿节被称为圣母节。 该节日既纪念玛利亚生平中的这一事件，同时也预示着耶稣基督降生的准备。在教会圣咏中，圣母被称为“活的圣殿”，因为她将成为救世主的母亲。

具体日期取决于历法。 乌克兰东正教会（PTSU）和乌克兰希腊天主教会（UGCC）于11月21日庆祝该节日，而遵循儒略历的教会团体则在12月4日庆祝。这种差异源于历法体系的不同，而非事件本身存在差异。

该节日恰逢圣诞斋期。因此，其庆祝活动与为迎接基督降生而进行的灵性准备时期相结合。与此同时，圣母进殿节具有喜庆的性质，属于教会的重要庆典之一。

这一天的主要意义何在

圣母进殿节的前夕，让人想起教会传统中象征着对上帝的信赖、对誓言的忠诚以及愿意将生命奉献给精神价值的事件。 约阿基姆和安娜的故事教导我们对子女负起责任，而幼小的玛利亚的形象则体现了对上帝旨意的顺服。正因如此，信徒们会在这一天通过祈祷、参与礼拜以及思考其意义来为这一盛大节日做准备。

11月20日为信徒们提供了提前为次日圣母进殿节庆典调整心境的机会。而11月21日的节日本身，则提醒人们圣母在基督教历史中的特殊地位，并引领信徒们逐步进入圣诞节的时节。 这一日期最重要的并非民间习俗或生活禁忌，而是教会传统中所传承的这一事件的灵性内涵。

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