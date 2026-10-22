10月22日的节日：圣拉斐尔日——这位被乌克兰东正教会封圣的大主教的故事

儒略历10月22日是纪念圣拉斐尔（扎博罗夫斯基）的日子——他曾任基辅、加利奇及全罗斯大主教，生活于18世纪。 他支持基辅-莫吉利亚学院，帮助学生和神职人员，并为基辅教堂建筑的发展做出了贡献。 2023年，乌克兰东正教会将拉斐尔·扎博罗夫斯基列为圣人，予以封圣。

圣拉斐尔（扎博罗夫斯基）在教会历中于旧历10月22日被纪念。 随着乌克兰东正教会改用新儒略历，按新历法，纪念他的日期为11月4日。乌克兰东正教会圣公会正是在2023年将这位都主教列为圣人时做出了这一决定。 与此同时，在采用儒略历日期的历法中，他的纪念日仍标注为10月22日。因此，在计划举行教会纪念活动时，应考虑具体教区所遵循的历法。

这一天旨在纪念这位在基辅的精神和文化生活中留下深刻印记的教会人物。对于信徒而言，这是回顾其事工、祈祷并反思其仁爱与奉献精神的契机。 在东正教传统中，圣徒是指那些因精神事工、讲道以及对基督教团体生活的贡献而受到教会尊崇的主教。 拉斐尔·扎博罗夫斯基正是这样的杰出人物，他的活动融合了教会管理、教育、慈善以及对文化遗迹的保护。他的名字至今仍与基辅圣索菲亚大教堂和基辅-莫吉拉学院的歷史紧密相连。

拉斐尔·扎博罗夫斯基是谁

拉斐尔·扎博罗夫斯基（出家前名为米哈伊尔）出生于1676年或1677年，出生地为兹博罗夫市（现位于特尔诺皮尔州）。他出身于贵族家庭。 起初他在耶稣会学院就读，但后来选择了神学教育，并进入基辅-莫吉利亚学院。 在那里，他掌握的知识不仅帮助他在日后的教会事工中发挥作用，也对他从事教学和行政管理工作大有裨益。学业结束后，他前往莫斯科继续深造，并在那里教授修辞学。

他的教会生涯发展得循序渐进。拉斐尔曾在教会机构任职，履行过各种教会职责，后来成为主教。 1731年，他以基辅、加利西亚及整个小俄罗斯大主教的身份（当时其头衔的官方称谓）执掌基辅教区。1743年，他被擢升为都主教。 他一直担任这一职务直至1747年去世。他的任职时期正值基辅都主教区在俄罗斯帝国当局加强控制的背景下，竭力维护自身传统与权利之际。

拉斐尔大主教不仅是一位教会领袖，更是一位深谙教育重要性的博学之士。他大力支持教师、学生以及神学教育的发展。史料中将他描述为一位用个人资金帮助他人的慈善家。 在那个求学费用高昂、学生及其家庭往往无力独自承担的时代，此类活动尤为重要。拉斐尔认为，支持教育是巩固教会与社会的一种方式。

大主教如何支持教育并帮助民众

拉斐尔·扎博罗夫斯基的主要活动方向之一是支持基辅-莫吉利亚学院。在18世纪，该学院是乌克兰领土上最重要的教育中心之一。 这里培养了未来的牧师、教师、作家和政治家。该学院不仅传授神学知识，还提供语言、哲学、修辞学及其他学科的教育。 拉斐尔深知该学院的重要性，因为他自己曾是这里的学子。因此，他竭力支持这所学府，并为求学者创造更好的学习条件。

这位都主教帮助学生、神父及其家人。他拿出自己的钱来帮助那些陷入困境的人。 档案文件对此有所记载，特别是向他寻求物质援助的请愿信，以及他向贫困者发放款项的记录。这种支持绝非走过场：它帮助人们支付日常生活开支，并得以继续学业或履行牧职。 拉斐尔的慈善精神被视为其性格的重要特质之一。

同时代的人还描述这位大主教是一个温和、仁慈且体贴他人的人。 乌克兰东正教会引用的某份手写传记中提到，他宽宏大量，会试图劝导犯错者，且不追求积累财富。 据此描述，他的私人侍从有时拥有的钱甚至比这位主教本人还要多，因为他会将部分资金捐给需要帮助的人。 当然，这一记载源自教会传记传统，但它解释了为何仁爱成为人们纪念他时所联想到的特质之一。

拉斐尔·扎博罗夫斯基也致力于精神文化的发展。他支持教堂的建造、修复和装修，并推动了新建筑遗迹的出现。 对他而言，这不仅仅关乎教堂的外观。教堂是举行礼拜、传授教义、交流互动以及帮助民众的场所。因此，支持教堂建筑是这位都主教更广泛工作的一部分，旨在巩固基辅的宗教与文化生活。

扎博罗夫斯基门与大主教在基辅留下的遗产

与拉斐尔·扎博罗夫斯基名字密切相关的最著名古迹之一，便是位于基辅圣索菲亚大教堂旁的扎博罗夫斯基门。 该城门建于18世纪上半叶，当时大主教正执掌基辅教区。这座城门已成为基辅圣索菲亚大教堂建筑群的一部分，也是乌克兰巴洛克风格的杰出代表之一。 其装饰风格以当时建筑特有的华丽著称。该古迹的名称保留了大主教的名字，让人想起他在基辅发展历程中所扮演的重要角色。

扎博罗夫斯基门不仅作为一座建筑具有重要意义，它更让人回想起基辅曾作为教育、宗教生活和艺术重要中心的时代。 18世纪，这座城市发生了变化：新建了建筑，修缮了教堂，教育机构也得到了发展。拉斐尔·扎博罗夫斯基正是支持这些进程的人之一。 得益于这些保存下来的历史遗迹，现代游客得以一窥几个世纪前基辅的建筑风貌。

他的活动还涉及更广泛的议题——即维护基辅都主教区的独特性。当时，教会管理日益依赖俄罗斯帝国当局。这限制了当地教会人士自主决策和维护古老传统的能力。 拉斐尔在复杂的条件下工作，并努力维护基辅作为精神与教育中心的地位。历史学家和教会作家对其活动的各个方面评价不一，但他对该市教育和建筑发展所发挥的作用已得到充分证实。

疾病与晚年

尽管职责繁重，拉斐尔·扎博罗夫斯基即使在健康状况恶化时仍坚持工作。据记载，他长期受腿部疾病困扰。这使他行动困难，而在生命的最后几年，疾病明显限制了他的活动能力。 档案文件显示，1742年，他因健康原因未能出席伊丽莎白·彼得罗夫娜女皇的加冕典礼。此后，他的身体状况日益衰弱，以至于某些以他名义签署的文件由他人代签。

教会传记中保留了关于他对待疾病态度的记载。 据传，当有人因他腿部疼痛而劝他减少工作和祈祷时，大主教回答道：“我的腿尽管痛，但愿上帝的腿是健康的。”这番话体现了他的同时代人如何看待他对精神事工的奉献。 不过，这只是历史传记中的一段引述，并非经过独立核实的对话记录。它已成为关于他坚韧不拔、不顾个人困难仍坚持工作的轶事的一部分。

拉斐尔·扎博罗夫斯基于1747年10月22日在基辅逝世。他被安葬在圣索菲亚大教堂——该市最重要的宗教中心之一。 他去世后，人们仍将他铭记为一位支持教育、扶助穷人并促进教会生活发展的都主教。他的名字在历史著作、档案文献以及基辅圣索菲亚大教堂旁那座城门的名称中得以流传。 然而，教会对他作为圣徒的正式尊奉则是在很久之后才发生的。

乌克兰东正教会为何将拉斐尔·扎博罗夫斯基列为圣人

2023年3月，乌克兰东正教会圣公会通过决议，将拉斐尔·扎博罗夫斯基列为圣人，并将其纳入圣人行列。 教会批准了封圣决议，并决定将其尊贵的遗骸视为圣髑。同时，确定了纪念日——新儒略历的11月4日，相当于儒略历的10月22日。 这一决定确立了对这位都主教的教会敬礼，并允许信徒在祈祷中正式称其为圣人。

封圣意味着教会承认某人为圣人，并将其一生作为信徒的榜样。就拉斐尔·扎博罗夫斯基而言，人们特别关注他的灵性事工、仁爱之心、对教育事业的支持以及对基辅都主教区的奉献精神。 与此同时，封圣是一项教会决定，而不仅仅是对个人活动的历史评价。它对敬奉这位圣徒、在祈祷中向其求助并在礼拜仪式中纪念他的信众群体具有宗教意义。

2023年7月，在基辅圣索菲亚大教堂举行了圣拉斐尔的隆重封圣仪式。自此，乌克兰东正教会的教会历中开始纪念他，信徒们也可以像祈祷圣人一样向他祈祷。 基辅圣索菲亚大教堂对此次纪念具有特殊意义，因为他的事工、安葬地以及建筑遗产都与该教堂息息相关。因此，教会对这位大主教的纪念与基辅最重要的教堂之一的历史紧密相连。

如何纪念这位圣人

在圣拉斐尔纪念日当天，东正教教堂可举行神圣礼拜，祈求他的庇佑，并追忆他一生中的重要事件。 在基辅，基辅圣索菲亚大教堂在这些活动中占据着特殊地位，它与这位都主教有着深厚渊源，并保存着他对教会的奉献记忆。 例如，2024年在他受尊崇之日，在“温暖的索菲亚大教堂”举行了由圣米哈伊尔金顶修道院代表参与的主教礼拜。 此类礼拜使信徒有机会参与集体祈祷，并进一步了解这位圣徒的历史。

目前尚未形成与拉斐尔·扎博罗夫斯基纪念日直接相关的独特民间传统。这并非一个拥有固定生活习俗或关于饮食及家务的特殊规定的节日。 其内涵首先是宗教层面的：祈祷、参与礼拜、诵读圣徒传记以及反思其榜样。信徒们可以将这一天用于行善，帮助需要支持的人，或向慈善机构捐款。 这些善举与历史上关于这位大主教慷慨大度的记载相呼应。

对于对基辅历史感兴趣的人来说，这一天也可以成为参观基辅圣索菲亚大教堂并进一步了解扎博罗夫斯基门的好机会。在参观这一历史遗迹时，值得关注其建筑风格及其在大教堂建筑群中的地位。 这提醒我们，过去的教会领袖不仅影响了宗教生活，还影响了教育、艺术以及城市风貌。拉斐尔·扎博罗夫斯基的故事表明，大主教的个人决定如何留下了甚至在几个世纪后依然显而易见的印记。

关于2026年这一天需要了解的内容

2026年10月22日是星期四。采用儒略历的日历将这一天定为纪念圣拉斐尔的日子。 在乌克兰东正教会的历法中，根据新儒略历，对他的纪念日定于11月4日。因此，在参加礼拜前，建议先确认具体教堂的日程安排，以免混淆日期。

圣拉斐尔·扎博罗夫斯基留下的遗产涵盖了多个重要领域。 他支持基辅-莫吉利亚学院，帮助学生和神职人员，促进了教堂建筑的发展，并在基辅都主教区经历艰难时期时坚守岗位。 如今，他的名字已成为仁爱、教育以及基辅精神传统传承的象征。他的纪念日不仅让我们回顾教会历史，更让我们缅怀这位在城市生活中留下深刻印记的伟人及其具体事迹。

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