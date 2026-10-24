2026年10月24日节日——联合国国际日：这个团结世界的组织的历程

每年10月24日，全世界都会庆祝联合国日——这一日子提醒人们国际合作、和平与保护人权的重要性。 1945年的这一天，《联合国宪章》正式生效，联合国也由此正式开始运作。设立这一纪念日，旨在引起人们对联合国宗旨、其活动以及各国对世界未来所承担的共同责任的关注。

联合国国际日定于每年10月24日。这一日期与国际史上最重要的事件之一——联合国的成立——密切相关。 第二次世界大战结束后，许多国家都致力于建立一套能够防止新的大规模战争并通过谈判解决争端的体系。 1945年，来自50个国家的代表齐聚美国旧金山，召开旨在建立新国际组织的会议。他们起草了《联合国宪章》——这份文件明确了联合国的基本目标、原则和结构。 1945年6月26日，各国代表签署了《联合国宪章》，同年10月24日，在达到必要数量的国家批准后，该宪章正式生效。这一天被视为联合国的正式成立日。

联合国日于1948年首次庆祝。1947年，联合国大会通过决议，将这一天定为向公众宣传联合国目标与成就的日子。 1971年，联合国大会建议各会员国将这一天定为国家法定节假日。但这并不意味着10月24日自动成为每个国家的休息日：具体庆祝方式取决于各国的国内规定。

联合国为何依然重要

联合国是一个国际组织，各国可以在其中讨论共同面临的问题并寻求解决之道。 联合国的主要任务包括维护国际和平与安全、发展国家间合作、保护人权以及援助身处困境的人们。 该组织还致力于处理公共卫生、教育、粮食安全、消除贫困和环境保护等问题。

联合国并非世界政府，也不能单方面解决所有国际冲突。其能力取决于《联合国宪章》赋予的职权、会员国的决议以及各国的合作意愿。 例如，联合国安理会负责国际和平与安全事务，而联合国大会则是所有会员国齐聚一堂的平台。正因如此，该组织的工作往往需要经过漫长的谈判、寻求妥协以及做出复杂的外交决策。

目前，联合国共有193个成员国。这使得该组织成为国际对话的主要平台之一。 各国虽然利益、政治体制和观点各异，但能够就涉及全世界的议题展开讨论。对乌克兰而言，联合国也是一个重要的国际平台，在这里可以就俄罗斯的侵略、领土完整、人道主义需求以及保护平民等问题提出议题。

如何庆祝联合国日

联合国国际日的庆祝活动没有统一的模式。各国会举办教育活动、主题会议、讨论会、展览、音乐会及宣传活动。 这些活动的目的是向公众介绍该组织的工作、成就以及正在努力解决的问题。外交官、国际机构代表、教育工作者、民间组织、大学生和中小学生都会参与其中。

其中一项著名的传统是“Turn the World UN Blue”（即“为联合国将世界染成蓝色”）活动。 在此倡议框架下，知名建筑、桥梁、纪念碑及其他建筑地标会被点亮成蓝色。 组织者借此呼吁人们关注和平、发展、尊严和人权等理念。该活动在联合国周年纪念日期间尤为盛行。

另一项传统是举办联合国日音乐会。音乐有助于将来自不同国家的民众团结在一起，无论其语言和文化背景如何。此类活动通常包括音乐家演出、展示民族传统以及讲述国际合作的故事。 联合国还会举办会议和公开活动，专门介绍其工作及《联合国宪章》的目标。

中小学和大学可借此机会开展主题课程、辩论及教育项目。学生们将了解国际组织的运作方式、冲突产生的原因，以及各国为解决冲突所采取的措施。 此类课程有助于人们更好地理解：国际合作不仅与外交官有关，也与人们的日常生活息息相关。毕竟，在教育、医疗、人道主义援助和环境保护等领域的决策，都会对世界各地的社区产生影响。

关于联合国的趣闻

联合国于1945年正式成立。该组织诞生于第二次世界大战之后，当时各国正在寻求减少新大规模冲突风险的途径。其成立旨在尝试建立一个基于共同规则和协议的国际合作体系。

《联合国宪章》于1945年6月26日在旧金山签署。该文件明确了联合国的主要目标、国家间互动的原则及其主要机构的职权。 然而，联合国直到10月24日《联合国宪章》生效时才正式成立。

联合国的象征包括世界地图和橄榄枝。 世界地图象征着覆盖整个地球，而橄榄枝自古以来就与和平紧密相连。该徽章于1946年12月7日获得批准。联合国旗帜采用蓝色底色配白色徽章的设计，于1947年10月获得批准。

联合国设有六种官方语言，分别是阿拉伯语、汉语、英语、法语、俄语和西班牙语。这些语言用于正式会议和文件处理。 笔译和同声传译有助于各国代表参与国际讨论。

自1948年起，联合国日便开始庆祝。最初设立这一纪念日，是为了提醒人们该组织的宗旨，并向公众阐明其工作内容。 后来，这一日期不仅成为讲述联合国历史的契机，也成为探讨当代挑战的契机——从武装冲突到人道主义危机，再到全球不平等问题。

这一天对乌克兰为何重要

对乌克兰而言，联合国日因涉及国际和平、安全及遵守《联合国宪章》等问题而具有特殊意义。乌克兰是联合国的创始国之一：其代表曾参与1945年该组织的创建。 自那时起，联合国这一国际平台便被用于讨论涉及国家主权、领土完整、人道主义援助及保护平民等问题。

俄罗斯对乌克兰发动的全面战争再次将人们的目光聚焦于联合国创立所依据的原则。其中包括和平解决争端、尊重国家主权平等，以及禁止违背联合国宗旨使用武力。 与此同时，联合国的工作取决于其成员国的决定，而决策机制——特别是安理会的决策机制——也存在其局限性。这正是关于该组织有效性的国际讨论至今仍在持续的原因之一。

联合国日不仅仅是一个国际日历上的日期。它提醒我们，全球性问题需要共同努力，即使达成共识并不容易，各国之间的对话依然至关重要。 该组织的歷史始于一场毁灭性的战争之后，但其主要任务——维护和平、保护人权和开展国际合作——至今仍具有现实意义。

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