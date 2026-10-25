2026年10月25日——马尔基安与马尔提里乌斯纪念日：君士坦丁堡两位圣人的故事

10月25日，东正教信徒纪念生活于4世纪君士坦丁堡的圣殉道者马尔基安和马尔提里乌斯。 据教会传说，即使在遭受贿赂和威胁后，他们仍拒绝背弃信仰，因此于约335年被处决。2026年，这一天恰逢星期日。

马尔基安和马尔提里乌斯生活在君士坦丁堡——这座城市当时是基督教世界的重要中心。他们在当地的主教座堂服务，并担任保罗·忏悔者宗主教的助手。 马尔基安担任诵经员，马尔提里乌斯则担任副执事。两人还兼任“公证人”的职责：在教会环境中，这一称谓指协助管理文件并记录重要决议的人员。 他们不仅是教会侍奉者，更是捍卫正统教义的宗主教的亲密伙伴。正是对自身信念的忠诚，最终导致两人遭受迫害并殉道。

圣徒为何遭受迫害

与马尔基安和马尔提里乌斯的故事相关的事件，发生在基督教教会内部激烈争论的背景下。其中一个主要议题是阿里乌斯学说，该学说引发了关于耶稣基督本质的严重分歧。 阿里乌派的支持者在君士坦丁堡颇具影响力，并公开反对保罗·忏悔者宗主教。据教会传统记载，保罗被罢免职务并流放，最终在流放地去世。 此后，他的反对者试图拉拢马尔基安和马尔提里乌斯站在自己一边，因为他们是这位宗主教的忠实追随者，且从不掩饰自己的立场。他们的故事已成为教会记忆中因宗教信仰而遭受迫害的基督徒的见证。

从财富诱惑到死刑判决

据圣徒传记记载，起初，阿里乌派试图通过各种承诺说服马尔基安和马尔提里乌斯加入他们的阵营。他们被许诺金钱、高位以及担任重要教会职务的机会。 然而，这两位神职人员都拒绝了，因为他们认为不能为了个人利益而出卖信仰。在收买未果后，人们开始用威胁来施压。他们被警告，如果不改变信仰，将面临惩罚、酷刑甚至死亡。 但马基安和马蒂里乌斯依然坚贞不移，因此被判处死刑。据教会传说，两人平静地接受了判决，并在临终前向上帝祈祷。

殉道者是如何殉道的，以及他们的圣髑后来如何

据教会传说，马基安和马蒂里约于公元335年左右被斩首处决。基督徒安葬了他们的遗体，以此纪念这些即使面临死亡威胁也未放弃信仰的人。 后来，据教会传记记载，在他们的安葬地附近开始发生一些事件，信徒们将其视为奇迹般的治愈。 后来，圣约翰·金口下令将殉道者的圣髑迁移至为纪念他们而建的教堂中。教会传统记载，圣髑迁移后，人们仍继续前往那里祈祷并寻求帮助。 这些传说成为了敬奉马尔基安和马尔提里乌斯的重要组成部分，尽管关于治愈的记载属于宗教传说，而非经过独立核实的医学事实。

教会为何纪念他们

在基督教传统中，殉道者是指因坚守信仰而遭受迫害并最终殉难的人。马尔基安和马尔蒂里乌斯的故事，成为了一个典范，展现了人们即使为此付出高昂代价，也能始终忠于自己的信念。 人们纪念他们，不仅是因为他们悲壮的牺牲，更是因为他们拒绝用精神原则去换取金钱、职位或安全。在教会圣咏中，他们被称为东正教信仰和圣三一教义的捍卫者。 信徒们在祈祷中向圣徒求助，祈求在艰难处境中获得精神支持、勇气和坚韧。同时，这一天并非国家法定节假日：这是教会纪念日，对基督徒而言首先具有精神层面的意义。

如何纪念马尔基安与马尔提里乌斯纪念日

对信徒而言，这一天通常从前往教堂参加礼拜开始。在祈祷中，人们会纪念这些圣徒殉道者，而他们的榜样则促使人们反思自身的信念、责任感以及对待他人的态度。 有些人会在这一天阅读圣徒传记，或向孩子们讲述马尔基安和马尔蒂里乌斯的故事，解释为何他们被视为勇气与忠诚的典范。 此外，人们还可以为亲人祈祷，祈求力量以度过艰难时期，或为身处困境的人提供支持。这一天没有特定的强制性宴席或娱乐仪式。 具体的传统可能因家庭、教区以及信徒遵循的教会历而有所不同。

10月25日的民间习俗

在民间传统中，人们会将观察天气和日常行为准则与教会历法中的特定日子联系起来。 在某些日历中，关于10月25日有这样一条建议：不要对需要帮助的人——穷人、受委屈者和孤独者——漠不关心。 这一提醒与基督教的仁爱理念相呼应，尽管不应将其视为仅针对这一特定日期的独立教会规定。

此外，还有一种民间传说认为，这一天的降雨仿佛象征着天空为殉道者而哭泣。这种形象化的解释属于民间传统，而非经证实的天气事实或教会教义。 此类民俗谚语代代相传，帮助人们通过熟悉的故事和象征来理解自然的变化。与此同时，10月25日的天气与圣徒生平中的事件或未来事件并无经证实的关联。

关于2026年这一日期需要了解的内容

2026年，圣殉道者马尔基安和马尔提里乌斯纪念日恰逢10月25日星期日。 根据乌克兰东正教会和乌克兰希腊天主教会遵循的新儒略历，对这两位圣人的纪念日正是这一天。 在仍遵循儒略历的社区中，相应的纪念活动则在公历11月7日举行。因此，若计划参加礼拜，最好向所属教区确认具体日期。

马尔基安和马尔蒂里乌斯的故事提醒着我们，有些人绝不愿为了财富或安全而背弃自己的信念。 对信徒而言，他们的榜样体现了勇气、精神坚韧以及对所选道路的忠诚。正因如此，10月25日，教会再次纪念这两位来自君士坦丁堡的传道者，他们的名字在基督教传统中已流传了数个世纪。

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