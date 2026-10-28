10月28日，东正教信徒纪念大殉道女圣帕拉斯凯维·伊科尼亚，她也被称为“帕拉斯凯维·星期五”。据教会传说，她生活于3世纪，因拒绝背弃基督教信仰而殉道。 在乌克兰，这位圣人的形象随着时间的推移具有了特殊的意义：人们向她祈祷，祈求健康、家庭安康以及免受生活中的种种磨难。

伊科尼乌斯的大殉道者帕拉斯凯维的纪念日，根据乌克兰东正教会采用的新儒略历，定于10月28日。2026年，这一天恰逢星期三。 与此同时，部分仍沿用儒略历的东正教团体则在11月10日纪念这位圣人。因此，计划参加礼拜时，建议确认所属教区的具体日期。

帕拉斯凯维·皮亚特尼察不仅因在遭受迫害时仍坚守信仰而被尊为殉道者。在基督教传统中，她还成为了坚韧、仁慈和虔诚的象征。 正是这些品质使她成为东正教世界中最受尊崇的圣人之一。在乌克兰民间文化中，她的名字与家庭生活、女性手工艺以及古老习俗紧密相连，其中部分习俗至今仍通过口述传统流传下来。

圣帕拉斯凯瓦（周五）是谁

据教会传说，帕拉斯凯瓦出生于公元3世纪的小亚细亚城市伊科尼亚（位于今土耳其境内）。她的父母是基督徒，并以信仰为她奠定了人生基础。 他们特别尊崇星期五，因为在基督教传统中，这一天与耶稣基督的受难和被钉十字架密切相关。 因此，他们给女儿取名帕拉斯凯瓦——这是一个源自希腊语的名字，与“星期五”一词相关。

帕拉斯凯维长大后，决定将一生奉献给基督教信仰。教会圣徒传记记载，父母去世后，她并未将继承的财产挥霍在奢侈生活上，而是用来帮助穷人。 她为饥饿者提供食物，扶助穷人，并接待过往的旅人。与此同时，帕拉斯凯娃公开宣扬自己的信仰，并努力向信奉异教的人们传播基督教。

她的事迹因教会圣徒传记而广为人知。需要明确的是，帕拉斯凯娃早年生活的细节之所以流传至今，主要源于宗教传说，而非完整的独立历史记载。 对信徒而言，她的榜样首先体现在仁爱、对信仰的坚守，以及即使在艰难处境中也乐于助人的精神。

帕拉斯凯维为何成为殉道者

根据教会传说，帕拉斯凯维的一生正值罗马皇帝戴克里先统治时期对基督徒的迫害。当时，当局要求新信仰的追随者参加异教仪式并向诸神献祭。 帕拉斯凯瓦拒绝执行这些命令，因为她认为这等同于背弃自己的信仰。由于坚守信念，她被带到了当地当局面前。

据其生平记载，当局曾试图迫使这位少女放弃基督教信仰，但她始终坚贞不移。传说中，她遭受了残酷的酷刑，并被投入监狱。 尽管饱受折磨，帕拉斯凯瓦仍拒绝背弃自己的信念。最终她被处决，而基督徒们开始尊崇她为殉道者——即为信仰而牺牲的人。

正是这段历史解释了为何帕拉斯凯娃被称为“大殉道者”。在基督教传统中，那些遭受特别严酷迫害并因对信仰的忠诚而殉道的人，都会受到这样的尊崇。 她的事迹提醒信徒们，即使为此必须付出高昂的代价，也有权坚守自己的信念。这位圣人的故事也成为了精神坚韧的典范，常被提及于祷文和教堂讲道中。

为何将这一节日称为“帕拉斯凯瓦-星期五”

“帕拉斯凯维-星期五”这一名称既源于圣女的名字，也与基督徒对星期五的特殊态度有关。在教会传统中，这一天让人想起耶稣基督被钉十字架的事件。 据传说，帕拉斯凯娃的父母特别尊崇星期五，因此给女儿取了这个名字。后来，“星期五”这一名称在民间传统中便与这位圣人紧密相连。

在乌克兰，帕拉斯凯维的形象逐渐获得了额外的含义。人们开始将她与女性的命运、家庭的温馨以及家务劳动联系在一起。 在民间观念中，这位圣女是从事纺纱、织布、缝纫和刺绣等工作的女性的守护者。 因此，纪念她的日子不仅具有宗教意义，还具有生活意义：它提醒人们需要从繁重的工作中休息一下，并抽出时间进行祈祷。 这些观念是在几个世纪的演变中形成的，当时教会传统与当地习俗紧密交织。 与此同时，民间信仰不应与官方教会教义混为一谈：其中一部分属于民间传说，反映了过去时代人们的生活方式和观念。

人们向圣帕拉斯凯维祈求什么

在东正教传统中，信徒们向帕拉斯凯维（周五圣女）祈求健康、心灵安宁，以及在艰难的生活处境中获得支持。他们恳求她为亲人提供帮助，祈求家庭和睦，并祈求获得度过艰难时期的力量。 在民间传说中，这位圣女还被视为妇女的守护者，与母性及家庭福祉息息相关。过去，少女们向她祈求美满的婚姻，已婚妇女则祈求家庭和睦与子女健康。

帕拉斯凯维还被视为田野和家畜的守护者。在传统的农民社区中，家庭的福祉取决于收成、牲畜的健康以及为过冬做准备的能力。 因此，向这位圣女的祈求往往伴随着对保护家业和家庭富足的祈愿。在某些地区，存在着与她的名字相关的泉水和水井，人们赋予它们特殊的意义。

值得强调的是，祈祷是信仰的体现，而非某种结果的保证。 教会传统鼓励信徒向圣徒寻求精神支持，但不应以祈祷代替必要的医疗救助或实际行动。对许多人来说，这一天首先是一个停下脚步、思念亲人并祈求力量以克服困难的机会。

乌克兰如何庆祝帕拉斯凯维日

信徒们纪念这位圣女的主要方式是参加礼拜仪式。 在供奉帕拉斯凯维的教堂里，可能会举行圣礼并诵读纪念她的祷文。人们点燃蜡烛，为亲人的健康祈祷，并感谢她在人生艰难时期给予的支持。 具体的礼拜程序取决于各教区及其活动日程。有些人则在家中庆祝这一天：诵读祷文、与亲人谈论家庭传统，或帮助那些需要支持的人。 这种纪念方式契合了教会传统中与该节日相关的主要精神内核——仁爱、关怀邻人以及坚守自身信念。 不过，并没有一项所有信徒都必须遵守的特定家庭仪式。

在民间文化中，帕拉斯凯维节还与推迟繁重劳动的习俗相关，尤其是纺纱、缝纫及其他女性手工艺。 不同地区的这些习俗可能有所不同，其中一部分仅保存在民族志描述和口述传说中。因此，应将其视为古代生活方式的见证，而非必须遵守的教会规则。 如今，人们主要可以通过祈祷、行善以及关心亲人来纪念这一节日。

这一天的民间传统与习俗

在传统的乌克兰文化中，帕拉斯凯瓦（星期五）在诸圣之中占据着特殊地位，人们常将女性劳动和家庭生活与她联系在一起。 在某些社区，人们认为这一天不宜从事繁重的工作，特别是纺线或缝纫。这些禁忌源于对圣女的敬重以及对这一天特殊性质的认知。它们同时也让人们在漫长的秋季劳作后得以休息。

人们还将对幸福、健康和家庭和睦的祈愿与帕拉斯凯维联系在一起。少女们向圣女祈祷，祈求未来的婚姻生活美满；而主妇们则祈求她保佑家庭和家业平安。 在某些地区，人们会供奉以她名字命名的泉水或小教堂。这些习俗表明，宗教观念与乌克兰人的日常生活是多么紧密地交织在一起。

民间节日往往还与天气征兆相关联，这些征兆帮助人们把握季节变化。 然而，此类征兆并非科学预测，且可能因地区而异。应将其视为代代相传的民间传说的一部分，而非预测天气或未来事件的可靠方法。

关于帕拉斯凯瓦（星期五）的有趣事实

她的名字与星期五有关。 在教会传统中，帕拉斯凯娃这个名字的由来可追溯至一个希腊词，该词与“准备”以及星期五——即星期六的前一天——有关。

帕拉斯凯瓦并非唯一一位同名的圣人。 在教会历法中有多位名为帕拉斯凯瓦的圣人。因此，当提及10月28日时，必须明确指出这正是大殉道者伊科尼乌斯的帕拉斯凯瓦，即人们所称的“帕拉斯凯瓦-星期五”。

她不仅在乌克兰受到尊崇。 伊科尼乌斯的帕拉斯凯瓦属于在东正教传统中备受尊崇的圣人之一。世界各地都有以她的名字命名的教堂、小礼拜堂以及相关的民间习俗。

在民间信仰中，这一节日与女性手工艺密切相关， 特别是纺纱、织布和缝纫。正因如此，纪念她的这一天不仅在教会历法中具有重要意义，对传统生活也意义非凡。

教会圣徒传记特别强调了帕拉斯凯维的仁爱之心。 据传说，她曾帮助穷人和饥饿者，并将继承的财产用于扶助困苦之人。正因如此，她的事迹不仅与殉道相关，也与善行息息相关。

这一天在今天意味着什么

帕拉斯凯维-星期五纪念日让我们铭记这样一位人物：根据基督教传说，她即使面临死亡威胁，也从未背弃自己的信仰。 对信徒而言，这是祈祷、寻求精神支持并重温仁爱之重要性的契机。对于乌克兰文化而言，这一日期也颇具意义，因为它保留了关于家庭、劳动以及女性在社区中所处地位的古老观念。

纪念这一天的方式多种多样：可以去教堂、在家祈祷、支持亲人，或是帮助那些正处于困境中的人。纪念这位圣人并不一定非要遵循所有的民间习俗。最重要的是——心

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