10月28日节日——乌克兰摆脱法西斯侵略者统治日

每年10月28日，乌克兰都会纪念“乌克兰摆脱法西斯侵略者解放日”——这一纪念日标志着第二次世界大战期间纳粹军队被彻底驱逐出乌克兰领土。 该纪念日设立于2009年，旨在向曾抗击纳粹占领的战士以及历经战火的平民致敬。 与此同时，历史学家强调：这一日期并不意味着乌克兰当时获得了独立，因为纳粹撤退后，苏联政权在这里得以恢复。

这一纪念日每年于10月28日举行纪念活动。2026年，这一天恰逢星期三。该节日的正式名称由乌克兰总统2009年10月20日发布的第836/2009号令予以确立。 该文件规定，每年都要纪念与驱逐纳粹侵略者相关的事件，并缅怀在第二次世界大战中献出生命的人们。

这一天不仅是为了纪念参加战斗的军人。同样重要的是，也要铭记那些在占领期间遇难、经历过强迫劳动、饥荒、迫害以及家园被毁的平民。 对许多乌克兰家庭而言，战争已成为代代相传的家族历史的一部分。因此，10月28日也是缅怀那些曾参战、被俘、牺牲或未能返家的亲人的契机。

与此同时，乌克兰国家记忆研究所建议使用更准确的表述——“将纳粹占领者驱逐出乌克兰”。这一表述更能准确描述1944年的事件，因为德军的撤退并未给乌克兰带来政治独立。 纳粹占领结束后，乌克兰领土再次落入苏联统治之下，那里持续着镇压和驱逐行动。正因如此，在当代历史文献中，区分“驱逐占领者”与“获得国家独立”至关重要。

乌克兰如何度过纳粹占领时期

第二次世界大战始于1939年9月。当时，纳粹德国入侵波兰，9月17日，苏联军队从东部进入波兰境内。 这些事件直接影响了乌克兰领土，当时其中一部分属于波兰。1941年6月，德国入侵苏联，战争蔓延至乌克兰其余地区。

到1941年底，乌克兰大部分地区都沦为德国占领区。纳粹当局实行了严酷的统治，进行大规模处决，迫害犹太人及其他群体，并将民众强行运往德国从事强制劳动。 基辅的巴宾雅尔（Babin Yar）成为了占领时期最令人毛骨悚然的象征之一，1941年9月，纳粹分子在那里屠杀了数万名犹太人。在随后的几年里，其他人群也在那里遭到枪决。

占领给乌克兰的城市和乡村带来了大规模的破坏。人们失去了家园、工作和自由行动的权利。纳粹当局将民众作为劳动力加以利用，并对抵抗行为予以逮捕和处决。 与此同时，在被占领土上，地下组织和游击队活跃于各地，与德军及占领当局展开斗争。

随着东线战局出现转机，纳粹军队的驱逐行动早在1943年便已开始。第聂伯河战役成为关键阶段，期间苏军强渡河流，并占领了右岸的桥头堡。 1943年11月6日，苏军占领了基辅。1944年期间，战斗转移到了乌克兰西部，军队继续向喀尔巴阡山脉和喀尔巴阡地区方向推进。

驱逐占领者的过程付出了巨大的人员伤亡代价。数百万人参与了战斗，其中包括红军中的乌克兰人、地下组织成员和解放运动参与者，以及在国外盟军中作战的乌克兰人。 平民也身处战线之间，饱受轰炸、撤离和粮食短缺之苦。这一时期的历史远比单场战役的历史更为广阔，因为它涵盖了整个乌克兰人民的经历。

为何选择10月28日作为纪念日

10月28日这一日期与1944年的事件有关，当时苏联军队正在喀尔巴阡地区持续推进。 在苏联传统中，这一天被确立为将德军逐出当时乌克兰苏维埃社会主义共和国疆界内乌克兰领土的终结日。此后，这一天被定为“乌克兰从法西斯侵略者手中解放日”。 2009年，这一纪念日通过总统令被正式确立。

然而，历史学家指出一个重要的细节：1944年10月28日，喀尔巴阡地区的战斗仍在继续，特别是在乔帕地区。 据乌克兰国家记忆研究所的数据，最后一批纳粹占领军于1944年11月底撤离了现今乌克兰的领土。因此，10月28日虽已成为公认的纪念日，但并非所有在乌克兰境内军事行动结束的确切日期。

还有另一个重要事实。纳粹被驱逐后，乌克兰并未成为独立国家。苏联当局重新控制了该地区，随之而来的还有镇压、迫害和驱逐。 特别是，1944年，苏联政权将克里米亚鞑靼人从克里米亚驱逐。这些事件提醒我们，为何在使用历史术语时必须谨慎，且不应将一种占领的结束等同于获得自由。

正因如此，乌克兰国家记忆研究所建议使用“驱逐纳粹占领者”这一表述，而非仅称“解放”。这种做法有助于更准确地描述历史，并避免对1944年后的事件保持沉默。 与此同时，这一纪念日依然是向所有曾与纳粹政权抗争的人们致敬的契机，无论他们当时服役于何种军事编制。

如何缅怀逝者

10月28日，乌克兰将举行纪念二战事件的追思活动。各地城市和社区可能会向纪念碑、集体墓地及阵亡将士纪念碑敬献鲜花。 地方政府、民间组织及退伍军人团体的代表将参加悼念仪式。活动的形式取决于当地情况及组织者的决定。

具体个人的故事仍是记忆的重要组成部分。学校、图书馆和博物馆会举办以战争和占领为主题的专题课程、展览、讲座和座谈会。 研究人员通过查阅档案文件、照片以及目击者的回忆录，力图还原历史事件并铭记遇难者的姓名。这些资料有助于人们理解战争如何改变了乌克兰家庭乃至整个社区的生活。

这一天，许多人会缅怀那些曾参战、被俘或牺牲的亲人。家属们翻看旧照片、前线来信、文件和奖章。 在一些社区，人们收集老一辈的口述证词，以便将其传承给子孙后代。这些个人故事丰富了战争的全貌，有助于避免将战争仅归结为日期和军事行动的名称。

如今，缅怀历史也与抵制历史歪曲密切相关。乌克兰历史学家强调，第二次世界大战并非仅仅是两支军队在同一战线上的对抗。 乌克兰人曾在不同的军事编制中作战，参与过抵抗运动，也曾成为占领政权的受害者。因此，不仅要铭记军事胜利，更要铭记平民伤亡、大屠杀、强迫劳动、驱逐和镇压。

关于驱逐纳粹占领者的趣闻

对乌克兰而言，战争的爆发时间比苏联传统观念中通常认为的要早。 苏联教科书通常将1941年6月德国入侵苏联视为战争的起始点。然而，第二次世界大战实际上始于1939年9月1日德国对波兰的入侵。 当时西乌克兰地区隶属于波兰，因此乌克兰人也亲身感受到了最初战斗带来的影响。这一事实有助于我们将乌克兰的历史置于1939–1945年战争的更广阔背景中来审视。

驱逐占领军并非一朝一夕之事。 苏联军队在乌克兰领土上的进攻从1943年持续到1944年底。部队穿越了大河、草原、城市和山区。 这些军事行动伴随着激烈的战斗和巨大的伤亡。因此，10月28日是一个具有象征意义的纪念日，而非当今乌克兰境内所有战斗行动瞬间停止的时刻。

乌克兰人在不同的战线上作战。 一部分乌克兰人服役于红军，另一些人则参与了地下抵抗运动和解放运动。 乌克兰人还曾加入盟军作战，并参与欧洲各国的抵抗运动。他们的经历各不相同，政治观点也并非总是一致。然而，所有这些故事都是第二次世界大战中乌克兰篇章的一部分。

纳粹撤退后，迫害并未停止。 苏联政权的恢复伴随着镇压、驱逐和对乌克兰民族运动的打压。 1944年，苏联当局强行将克里米亚鞑靼人驱逐出克里米亚。许多人在流放途中及流放初期丧生。这些事件是纳粹占领者被驱逐后乌克兰历史的重要组成部分。

这一纪念日自2009年起沿用现行官方名称。总统令确立了“乌克兰从法西斯侵略者手中解放日”，官方日历中亦以此命名。 与此同时，乌克兰国家记忆研究所建议采用现代表述——“纳粹占领者被逐出乌克兰日”。这是出于对历史术语准确性的考量，以及避免使用苏联宣传陈词滥调的意图。

为何铭记这些事件至关重要

10月28日这一天，让我们铭记乌克兰人民在第二次世界大战中所付出的代价。战争夺走了军人和平民的生命，摧毁了城镇和村庄，拆散了家庭，并给人们留下了长达数十年的心理创伤。 每一组统计数据背后，都是那些失去亲人、家园或无法回归正常生活的人们。

与此同时，这一日期也提醒我们，准确地讲述过去是多么重要。驱逐纳粹占领军标志着乌克兰土地上战争的一个阶段结束，但并未给乌克兰带来独立。 1944年后，该国仍隶属于苏联，而乌克兰人继续为争取政治和民族权利而奋斗。乌克兰于1991年8月24日恢复了独立。

对第二次世界大战的纪念，不仅仅是献花和纪念日期。它还包括对历史资料的研究、家庭档案的保存、对不同人群经历的探索，以及对所有战争受害者的尊重。 了解过去有助于我们察觉宣传如何歪曲事实，并防止历史被用来为暴力行为开脱。 正因如此，10月28日依然是缅怀、反思并向那些经历过战争、曾与纳粹占领作斗争的人们致敬的日子。

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